El NYT denuncia los sobornos en frontera México-EEUU

AGENCIAS

En el 2012, Joohoon David Lee, un agente federal del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles, fue asignado para investigar el caso de un empresario coreano acusado de tráfico sexual.

En lugar de realizar una investigación rigurosa, Lee solicitó y recibió casi 13 mil dólares en sobornos y otros regalos del empresario y sus parientes a cambio de hacer que el “problema de inmigración desapareciera”, muestran registros del tribunal.

Pero después de que otro agente alertó a investigadores internos sobre la interferencia de Lee en otro caso, su historial fue examinado y se presentaron cargos en su contra por soborno. En julio se declaró culpable y fue sentenciado a 10 meses en prisión.

No era un caso aislado. Un análisis de miles de registros de tribunales y documentos internos de agencias realizado por The New York Times mostró que, durante los ˙últimos 10 años, casi 200 empleados y trabajadores por contrato del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) han recibido casi 15 millones de dólares en sobornos al tiempo que se les paga un sueldo para proteger las fronteras de su nación y hacer cumplir las leyes migratorias.

Estos empleados se han hecho de la vista gorda al tiempo que toneladas de drogas y miles de inmigrantes indocumentados entraban de contrabando a Estados Unidos, muestran los registros. Han vendido ilegalmente permisos de residencia y otros documentos migratorios, ingresado a bases de datos de agencias de impartición de justicia y proporcionado información delicada a cárteles de la droga. En un caso, la información fue usada para organizar el intento de homicidio de un informante.