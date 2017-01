Líderes mundiales buscan aliviar el peligro que enfrentan los migrantes en el mundo

Share This With Friends:

New York.- En medio de una gran controversia, líderes del mundo aprobaron una resolución que busca resolver el problema migratorio que se ha generado en varias partes del mundo. “La comunidad internacional, las Naciones Unidas y las organizaciones de asistencia están desbordadas y yo diría desorientadas”, expresó la canciller colombiana María Ángela Holguín. “Aparte de la ayuda humanitaria precaria, no hay soluciones planteadas hasta el momento y no hay consensos que nos puedan guiar”.

El secretario general de la ONU Ban Ki-moon dijo que el acuerdo aprobado el lunes en la primera Cumbre sobre el Movimiento de Refugiados y Migración que realiza el organismo marcaba un “hito” en los esfuerzos internacionales por aliviar las penurias de esa gente. El documento, no obstante, no es de cumplimiento obligatorio y para muchos no toma el toro por las astas.

“No se debe considerar a los refugiados y los migrantes como una carga”, dijo Ban. “Ellos ofrecen un gran potencial si lo aprovechamos”. La cumbre ha demostrado, según el dirigente de la ONU, que la comunidad internacional es capaz de cerrar filas en este tema.

“Sin embargo, la cumbre sólo tendrá un significado real si también cumplimos con los compromisos que hemos asumido hoy”, subrayó.

En la Declaración de Nueva York, los 193 países miembros de la ONU se ponen de acuerdo sobre principios comunes para la gestión de la crisis de los refugiados y la migración. El documento propone, entre otros objetivos, organizar mejor los flujos de refugiados, proteger mejor los derechos de los refugiados y los migrantes, entre otras medidas a través de la educación y el trabajo.

El documento, que no tiene carácter vinculante ya que sólo es una declaración de intenciones, pretende ser el comienzo de un proceso con nuevas reuniones que debe desembocar en 2018 en un pacto global sobre los refugiados. Aun así, envía “exactamente el mensaje correcto y en momento correcto”, alabó el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Por primera vez hay un “reparto real” de responsabilidades con respecto a los refugiados, subrayó a su vez el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Los presidentes y cancilleres latinoamericanos destacaron que es imprescindible atacar las razones que generan los movimientos de personas y dejar de considerar a los migrantes como delincuentes. Subrayaron asimismo que este es un problema que solo una acción conjunta de la comunidad internacional puede resolver.

“Si no enfrentamos las raíces profundas y estructurales de las muchas injusticias de este mundo, no lograremos dar respuestas duraderas a esta situación”, afirmó el canciller de Ecuador Guillaume Long.

Citó como ejemplo la crisis bancaria de 1990 que hizo perder sus ahorros a miles de personas y generó la emigración de 700.000 ecuatorianos. “Hoy, más de tres millones siguen viviendo en el exterior”, señaló Long.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió que se reconozca a los migrantes y se destierren los discursos de odio y discriminación en contra de ellos.

Durante su participación del lunes pasado en una reunión de la ONU sobre migrantes y refugiados, el mandatario aseguró que los esfuerzos para detener la inmigración y la mezcla de culturas están destinados al fracaso.

­­”La historia demuestra que no hay barreras que detengan el movimiento de personas, ni la fusión de culturas”, dijo Peña en su discurso. “No las hay naturales y tampoco artificiales. Para cada río ha habido siempre un puente, para cada obstáculo ha habido siempre un camino. El movimiento es parte esencial del ser humano”, agregó el mandatario.

El discurso de Peña se da justo cuando la frontera norte de México se volvió uno de los temas centrales de la campaña del candidato republicano a la presidencia de EU, Donald Trump, quien realizó una serie de declaraciones negativas sobre los mexicanos.

El pasado 31 de agosto, Peña Nieto recibió fuertes críticas por invitar y recibir al republicano en México a pesar de que el candidato ha reiterado en varias ocasiones que construirá un muro para detener el paso a los inmigrantes ilegales y que México pagará por él.

