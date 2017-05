El Junior pide disculpas por derrota ante Canelo

Share This With Friends:

AGENCIAS

Julio César Chávez Jr. se disculpó ante su afición por la pobre actuación frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas.

Luego de perder cada round en la pelea y no intercambiar golpes, Chávez Jr. justificó su rendimiento al peso pactado y que su cuerpo no le respondió.

“Me disculpo con la gente de Sinaloa, la de México. La gente esperaba una guerra, pero mi cuerpo no me reaccionó”, lamentó Chávez en conferencia de prensa luego del combate. “Hice lo que estuvo en mi capacidad para pelear, no pude hacer más, mi cuerpo no me respondió, no estoy nada contento”.

“Intenté ponerlo en aprietos (a ‘Canelo’), irme al ataque, pero no me respondió el cuerpo. Además, él hizo una pelea inteligente”, reconoció el de Culiacán.

“Voy a quedarme en las 168 libras, es lo más correcto para mi cuerpo. También me voy a quedar con Nacho Beristáin. Hicimos una estrategia: era quedarme en el centro del ring, pero no me funcionó porque no tuve la fuerza para ir por ‘Canelo, además de que se defendió bien. No es bueno poner pretextos, simplemente la inactividad y el peso me quitaron la fuerza”, sentenció el ‘Hijo de laLeyenda’.