Slim dice que no hay que temer a Trump, “es un negociador”

Estos días Carlos Slim cumplió 77 años. Un día antes convocó a conferencia de prensa de último momento en sus oficinas de Paseo de las Palmas, en la Ciudad de México. Hacía años que “el ingeniero”, como se lo conoce en el país, no daba este tipo de reuniones con periodistas. Nadie sabía de hecho cuál era el tema de la misma.

El hombre más rico de la historia del país, el más poderoso de Latinoamérica y la cuarta fortuna del mundo (50,000 millones de dólares, según Forbes) se sentó con sus hijos y su yerno en el podio de Banco Inbursa para decir de viva voz que apoyaba al gobierno de México y que a pesar de la “hiperactividad” que ha demostrado Donald Trump contra el país, “estoy muy tranquilo con la posición fuerte y firme que tiene para negociar con él”.

Slim no usa computadora, “Trump, como yo, no entiende del todo la tecnología”, dijo entre risas el creador de la décima empresa de telecomunicaciones más grande del mundo, América Móvil. “Estoy pensando hasta en abrirme una cuenta –de Twitter- porque suben notas de cosas que yo no dije y tengo que andar aclarando”.

Slim tenía todo su discurso escrito a mano, en una sola hoja, en una letra muy pequeña y llena de tachones. “Tengo los ojos rojos porque esto lo escribí anoche”, dijo mientras sacaba la hoja de una libreta Moleskine que es como su laptop.

Encima, el libro Grande de nuevo, cómo arreglar a nuestro Estados Unidos dañado, del propio Trump. “Lo estoy leyendo y aquí está todo lo que va a hacer”, dijo, mientras lo mostraba con varios marcadores saliendo de entre las páginas.

Hizo referencias al libro durante toda la conferencia de más de dos horas. “No crean que le estoy haciendo propaganda, pero hay que ver como es él. Aquí está todo. Hay que conocerlo para que no nos sorprenda”.

“Los llamé porque quiero decirles que estoy feliz de la unión que veo en México ahora, con el apoyo general que estamos dando al presidente en esta situación frente a Estados Unidos, me recuerda a la solidaridad y unión que vimos en 1985 cuando fue el terremoto”, dijo.