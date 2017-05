Alonzo apela a su experiencia para ganar la segunda vuelta

Share This With Friends:

DALLAS.- La concejal Mónica Alonzo se encuentra confiada de que el electorado la favorecerá en la segunda vuelta en la que disputará con Omar Narvaez la posición del Distrito 6 en el concejo municipal. “Luchamos para que esto no pasará (ir a la segunda vuelta), pero luchamos también contra varios candidatos, no solamente uno”, dice Alonzo, refiriéndose al total de aspirantes que se presentaron en la primera vuelta.

Después de una primera vuelta polémica, en donde se presentaron acusaciones de un supuesto fraude al haberse repartido boletas no solicitadas en el distrito, tanto Alonzo como Narvaez fueron los dos candidatos con mayor número de votos, pero ninguno alcanzó la mayoría absoluta, por lo que este 10 de junio habrá una nueva votación para escoger al ganador entre ambos candidatos.

Alonzo dice que no todos los otros candidatos estaban en su contra, pero ella no basó su campaña en eso ni en lo que podría hacer, sino en los hechos, en el trabajo que ha hecho todos estos años.

“No hablo de lo que podría hacer sino en lo que hemos hecho”, dice Alonzo.

Voceros de la campaña de Alonzo han señalado a Narvaez como el candidato que se benefició con la controversia de los votos repartidos ilegalmente y han dicho que esperan esas mismas tácticas en la segunda vuelta.

Según la publicación Dallas Observer, José Plata, vocero de la campaña de Alonzo, todo indica que el equipo de Narvaez es el culpable.

“Todos los senderos llevan a nuestro oponente en términos de las malas boletas que van a ser tomadas y revisadas”, dice Plata. “Muchos de los que fueron (votos) retenidos y no fueron contados y que probablemente fueron a causa de la falsificación de nombres [en papeletas que] no fueron solicitados por el votante real.

Plata afirma que la campaña de Narváez intimidó a los ciudadanos de la tercera edad del Distrito 6 a llenar solicitudes de boletas de votación en ausencia, y luego volvió a aparecer una vez que las boletas se mostraron en el correo. “Eso fue un abuso de ellos, porque fue manejado de tal manera por quien salió y abusó de la situación.Las solicitudes fueron escritas en su nombre.Los nombres fueron falsificados, y luego recibieron una boleta por correo después de las elecciones”, dice Plata.

El Hispano News trató de entrevistar a Narvaez pero no fue posible establecer un contácto para la entrevista.

Alonzo enfatiza el conocimiento y la relación que tiene con los residentes del Distrito 6, enfatiza que tiene muy buena relación con los votantes de la tercera edad.

“Me he enfocado en abrir un canal de comunicación, lo he invitado al cabildo y he ayudado en la construcción de un centro comunitario”, agrega Alonzo.

La candidata dice que seguirá enfocándose en hablar con la gente y en mejorar la calidad de vida de los residentes: más policías y bomberos, seguridad, desarrollo económico, educación y la familia son sus principales preocupaciones.

De Narvaez, dice la candidata, que ella lo supera en experiencia y conocimiento de la comunidad. Ella, enfatiza, tiene el liderazgo necesario para triunfar.

“Como vicealcaldesa cuento con las relaciones necesarias para hacer que los planes cristalicen”, dice Alonzo.

Finaliza diciendo que se reunirá con los otros candidatos que no entraron en la segunda vuelta para pedirles su apoyo.

De ganar, dice, seguirá insistiendo para que Dallas se sume a la demanda a favor de las ciudades santuario, una cosa vetada por el actual gobernador de Texas.

Reynaldo@elhispanonews.com