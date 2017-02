Catherine Cortez Masto, la primera latina elegida para el Senado de los Estados Unidos, en la historia. presente en LATINA Style 50

Share This With Friends:

Washington, DC.- Marriott International, Inc., fue seleccionada como la Compañía del año de LATINA Style 2016; Rosie Kitson, VP, Channel Marketing, AT&T, como Latina Corporativa Ejecutiva del Año 2016 y el primer lugar para Grupo de Recursos de Empleados del Año 2016, fue otorgado Johnson & Johnson (HOLA, por sus siglas en inglés) .

Marriott International, Inc., compañía líder en la industria hotelera a nivel global, que cuenta con más de 4.500 propiedades en 87 países y territorios, fue reconocida como la Mejor Compañía de trabajo , para las mujeres latinas en los Estados Unidos.

El Programa de LATINA Style 50, lanzado en 1998, reconoce a las 50 mejores compañías que ofrecen las mejores oportunidades laborales para las latinas en el campo profesional.

LATINA Style Inc. también anunció a Rosie Kitson, Vicepresidenta de Marketing de Canales, de AT&T como la Ejecutiva Corporativa 2016.

LATINA Style, Inc. también honró a la Organización Hispana de Liderazgo y Logro (HOLA) de Johnson & Johnson, como el Grupo de Recursos para Empleados del año 2016 por su excepcional liderazgo, visión y contribuciones a la compañía y la comunidad. HOLA fue establecida en el 2001, y tiene aproximadamente 1.000 miembros que participan en la misión de brindar oportunidades nuevas y emergentes para los miembros de Johnson & Johnson y las comunidades, al adoptar la cultura hispana.

LATINA Style agradece a los siguientes patrocinadores por su apoyo: Marriott International, Inc., Accenture, AT&T, General Motors, Johnson & Johnson, Nationwide, Prudential Financial, UPS, United Technologies Corporation, Wal-Mart Stores, Inc., PepsiCo, Colgate Palmolive, TIAA, Aflac, State Farm, Wells Fargo & Company, Wyndham Worldwide, Hilton Worldwide, Fiat Chrysler Automobiles y nuestros socios, la organización Padres Un Paso Adelante y el periódico El Hispano News.

Acerca de LATINA Style Inc.

Con sus oficinas centrales en Dallas, TX, LATINA Style Inc., edita LATINA Style Magazine, una revista de estilo de vida para la mujer hispana profesional y emprendedora. LATINA Style Magazine ha sido publicada durante 23 años y tiene una circulación nacional de 150.000, con más de 600.000 lectores. La empresa es sede de la Serie de Negocios LATINA Style, del Informe LATINA Style 50, del National LATINA Symposium y de la Iniciativa de Héroes de LATINA Style. Para obtener más información sobre LATINA Style visite www.latinastyle.com o llame al (214) 357-2186. Conéctate con LATINA Style en Twitter, Facebook e Instagram @LATINAStyleMag.

Las 50 mejores compañias del 2016, son:

1 Marriott International, Inc. Bethesda, MD

2 Comcast NBCUniversal Philadelphia, PA

3 AT&T Dallas, TX

4 Accenture New York, NY

5 Johnson & Johnson New Brunswick, NJ

6 Prudential Financial Newark, NJ

7 Wal-Mart Stores Inc. Bentonville, AR

8 General Motors Company Detroit, MI

9 United Technologies Corporation Hartford, CT

10 Intel Corporation Santa Clara, CA

11 PepsiCo Purchase, NY

12 Fiat Chrysler Automobiles Auburn Hills, MI

13 Wells Fargo & Company San Francisco, CA

14 New York Life Insurance New York, NY

15 Sodexo Gaithersburg, MD

16 Bank of America Charlotte, NC

17 Colgate-Palmolive New York, NY

18 Wyndham Worldwide Parsippany, NJ

19 Horizon Blue Cross Blue Shield Newark, NJ

20 Nationwide Columbus, OH

21 Kaiser Permanente Oakland, CA

22 IBM Corporation Armonk, NY

23 Morgan Stanley New York, NY

24 JPMorgan Chase New York, NY

25 Comerica Bank Dallas, TX

26 Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ

27 Xerox Corporation Norwalk, CT

28 Target Minneapolis, MN

29 Hilton Worldwide McLean, VA

30 Aflac Columbus, GA

31 Hyatt Hotels Corporation Chicago, IL

32 Citi New York, NY

33 MetLife New York, NY

34 Southwest Airlines Dallas, TX

35 State Farm Bloomington, IL

36 JCPenney Plano, TX

37 Aetna Hartford, CT

38 USAA San Antonio, TX

39 Rackspace Hosting Windcrest, TX

40 Boston Scientific Corporation Marlborough, MA

41 Ford Motor Company Dearborn, MI

42 CVS Health Woonsocket, RI

43 Los Alamos National Laboratory Los Alamos, NM

44 TIAA New York, NY

45 Navy Exchange Service Company Virginia Beach, VA

46 Freddie Mac McLean, VA

47 Pacific Gas & Electric Company San Francisco, CA

48 Consolidated Edison, Inc. New York, NY

49 Northern Trust Chicago, IL

50 The Exchange Dallas, TX

(Army and Air Force Exchange Service)

Por: Gloria Romano para El Hispano News