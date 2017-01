Faith Johnson, la nueva Fiscal de Distrito de Dallas, estará con los Latinos este fin de semana

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Este Sábado de 7 de Enero, de 9 a 11 de la mañana, en el Restaurante El Ranchito de la 610 W Jefferson Blvd., Dallas, 75208, durante el tradicional desayuno de Chorizo&Menudo del Capítulo 102 de LULAC que preside el prestigioso abogado Domingo García, los líderes hispanos tendrán la oportunidad de conversar sobre las políticas criminales, los derechos civiles y las garantías judiciales que aplicará la nueva Fiscal de Distrito del Condado de Dallas, Faith Johnson, quien se posesionó el pasado Martes.

La nueva Fiscal de Distrito es la primera mujer afroamericana en ocupar tan alto cargo, y también había sido nombrada por el gobernador en la Comisión de Seguridad Pública de Texas y en el Instituto de Investigación y Prevención del Cáncer del Comité de Supervisión de Texas y del Consejo de Servicios Familiares y de Protección. Sus 17 años como Juez Estatal de Distrito, acreditan que tiene la experiencia necesaria para tener éxito como la nueva Fiscal de Distrito del Condado de Dallas.

Faith Johnson obtuvo una Licenciatura en Psicología y una Maestría en Educación de Consejería Comunitaria de la Universidad Estatal de Georgia y es Doctora en Derecho de la Universidad de Texas Southern Thurgood Marshall School of Law. Se desempeñaba como abogada en su bufete “Faith Johnson and Associates LLP” en Cedar Hill, una firma de abogados dedicada a atender, entre otros asuntos, las necesidades legales de iglesias y organizaciones sin fines de lucro.

La jurista Faith Johnson, hace parte del Colegio de Abogados del Estado de Texas, del Colegio de Abogados de Dallas y de la Cámara de Comercio Cristiana de los Estados Unidos, entre otras organizaciones profesionales. La Fiscal Johnson es miembro del Comité Estatal de Ética Judicial y Defensa del Indigente de la Barra Estatal de Texas.

La nueva Fiscal de Distrito, Faith Johnson, fue designada por el Gobernador de Texas para suplir la vacancia dejada por la ex-fiscal Susan Hawk, quien tuvo que renunciar por su afectado estado de salud mental. Por tal razón, su periodo como Fiscal de Distrito del Condado de Dallas irá hasta el 31 de Diciembre de 2018. Hasta hace poco, la abogada Johnson era uno de los cinco Comisionados de la Comisión de Seguridad Pública de Texas que supervisaba la Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y el terrorismo en Texas.

Es oportuno informar, que también harán parte del conversatorio comunitario con los líderes latinos, el Comisionado de Bomberos del Condado de Dallas, Licenciado Roberto De Los Santos, quien lleva 26 años trabajando en el Departamento de Bomberos y para el Servicio Médico de Emergencia (EMT), y se desempeña como Coordinador de Manejo de Emergencias en varias ciudades de Texas.

La Oficina del Comisionado de Bomberos del Condado de Dallas es responsable de determinar el origen, causa y circunstancias de los incendios que ocurren en las áreas no incorporadas del Condado de Dallas y las ciudades vecinas que solicitan servicio de ayuda mutua. Además, tiene la inspección y la división de prevención de Seguridad contra Incendios y Vida, para lo cual lleva a cabo inspecciones aleatorias y anuales en todos los edificios del Condado de Dallas y en Instalaciones de Detención que educa al personal y visitantes y ayuda a prevenir el fuego a través de las actividades de Inspección de Incendios y Cumplimiento de la Ley.

El otro participante del desayuno Chorizo&Menudo del Capítulo 102 de LULAC presidido por el exitoso jurisconsulto Domingo García, es el Doctor Juan R. Pérez, autor del conmovedor libro “An Everlasting Bond: The Story a Father and His Son”, publicado recientemente. “Un Bono Eterno: La Historia de un Padre y su Hijo”, es una vibrante obra literaria de profunda esencia humanista y que fue escrita por el Doctor Pérez junto a su hijo Rolando, durante tres laboriosos años.

El Doctor Juan R. Pérez, originario de Brownsville, y con su esposa Alma, tienen tres hijos: Marco, Rolando y Juanito. . El Dr. Pérez fue uno de los 37 becarios del Programa de Becas del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), y ha trabajado durante 25 años en el campo de la educación, y ha estado 4 años como Comisionado Estatal de Libertad Condicional y 18 años en Práctica como Consejero Profesional Licenciado. Además, el Dr. Pérez también es muy activo en Grand Prairie, donde vive, y también en el Condado de Dallas.

arnoby@elhispanonews.com