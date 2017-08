Prevén escasez de mano de obra en Estados Unidos

Share This With Friends:

MEXICO.- Tras alertar por incrementar la persecución en Estados Unidos contra mexicanos residentes o ilegales, Francisco Chavira Martínez, activista promigrante, previó que al actual ritmo de deportaciones ese país pronto tendrá· problemas de mano de obra.

Además, dijo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los Consulados de México en Estados Unidos están cruzados de brazos y la entrada en vigor de la Ley SB 4 traer· graves consecuencias para la comunidad migrante mexicana en ese país.

El promotor-fundador de La Carrera del Migrante México-Nueva York manifestó que de hecho, aún sin entrar en vigor esa ley racista, ya hay repercusiones y persecuciones contra mexicanos en Estados Unidos.

“Es que están desintegrando familias de paisanos sin doble ciudadanía, están sacándolos de sus centros de trabajo y casas”, dijo.

Chavira manifestó que la Ley SB 4 es un retroceso para los derechos de los migrantes en el mundo, y que para el Gobierno de Estados Unidos ser· un error económico porque afectar· la economía sin mano de obra barata.

“Y para rematar viene esa ley SB4, hasta Estados Unidos tendrá· problemas, no le conviene a los empresarios, ya no van a tener mano de obra barata”.

Chavira remarcó que el Gobierno estadounidense ser· criticado por los empresarios cuando vean como nadie va a querer hacer trabajos pesados que los mexicanos y latinos si realizan por poca paga.

“Vemos que hay inquietud en la comunidad mexicana, en la comunidad latina, más por la actitud de policías que antes eran amables, ahora a los policías los están presionando para que detengan a los migrantes (indocumentados)”, exclamó.

Chavira previó que a partir de septiembre, con la obligatoriedad de la ley SB 4 la situación empeorar· contra los migrantes indocumentados y residentes.

“Vamos a ver más drama en esto de la persecución contra los paisanos, los latinos, aunque tengan residencia los van a sacar con cualquier pretexto”, afirmó.

Chavira explicó que de acuerdo con la Ley SB 4, los principales enemigos de los mexicanos indocumentados van a ser sus propios vecinos, sus patrones o quienes les renten un departamento o casa.

“Los van a delatar para no tener problemas legales ellos, la ley trata como cómplices a los que no denuncien, ser· una persecución ya no de policías de inmigración, de todo mundo”, consideró.

El defensor de los migrantes advirtió que el Gobierno mexicano debe exigir respeto a los paisanos en Estados Unidos, y dejarse de actuar como burócratas, sin compromiso con la comunidad mexicana en se país.

“Trump esta· llevando su xenofobia y racismo a todo ciudadano estadounidense y la Secretaría de Relaciones Exteriores está· cruzada de brazos, los Consulados creen que promoviéndose en el Súper Bowls o en la Serie Mundial de Béisbol ya cumplieron”, expresó.

