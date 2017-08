Seguirá la Guerra en el Cártel de Sinaloa

Share This With Friends:

MEXICO.- De acuerdo a José Reveles, con la detención de “El Quinceañero” y la entrega de “El Mini Lic” la violencia no parará. La semana pasada Dámaso López Núñez, mejor conocido como “El Mini Lic” se entregó a las autoridades estadounidenses, ayer capturaron a Nahúm Sicarios alias “El Quinceañero” el operador financiero del primero, estos hechos indican han marcado un golpe al crimen organizado, pero aseguran que no terminará la violencia, así lo indicó José Reveles, experto en temas de crimen organizado y narcotráfico en una entrevista otorgada a la Silla Rota.

El experto afirmó que las capturas de los principales liderazgos de los cárteles del narcotráfico en México como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Dámaso López “El Licenciado”, poco influirán en la disminución de la violencia y la inseguridad.

“(Las autoridades) creen que capturando debilitan a los grupos criminales, pero no es cierto, la lógica indica que si no les quitan recursos económicos, bienes y armas, seguirán contratando a todos los sicarios que les maten. Hay una falla en la estrategia”, explicó.

José Reveles asegura que “el éxito es relativo, en la entrega o el acuerdo de ´El Mini Lic´ y en la captura de ´El Quinceañero´ no aparece un dólar por ningún lado, no aparecen bienes, y por tanto esa gente sigue fuerte. Los sucesores, los compadres, los amigos, siguen ahí presentes, es el sistema por el cual los grupos delincuenciales se prolongan en el tiempo, sean compactos o dividiéndose como es el caso de Sinaloa”.

“El Mini Lic” y su grupo de sicarios mantuvieron una sangrienta pelea con los hijos de su padrino Joaquín Guzmán, esto con el fin de apoderarse de la parte del Cártel de Sinaloa que se quedó sin líder por la captura y extradición a Estados Unidos de “El Chapo”.

Reveles abundó que los miembros de las células conocidas como “Los Antrax”, “Los Montana” y “Las Fuerzas Especiales de Dámaso”, serán quienes se disputen el control de los grupos y buscarán una alianza con un cártel fuerte para enfrentar a “Los Chapitos” (Iván, Alfredo y Ovidio Guzmán, hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán), y podría ser con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

