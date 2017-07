Dreamers a los que no se aprueba la acción diferida

Share This With Friends:

No se concederá la acción deferida a los inmigrantes sin estadía legal que, aun cumpliendo con los requisitos de presencia en Estados Unidos y condiciones militares o de estudios, tengan un récord penal.

Al aplicar, los inmigrantes deben dar sus huellas digitales y otros datos biométricos, además deben dar información sobre su historial biográfico, que será investigado. No podrán beneficiarse de la acción diferida:

Las personas que han sido condenadas por delitos (felonías). A estos efectos se consideran delitos todas aquellas actividades delictivas que por ley federal o estatal o local llevan aparejada una condena de prisión de un año o superior.

Las personas condenadas por una falta importante (misdemeanor). Esto es, una falta que ponga en peligro la salud o la seguridad nacional, como por ejemplo, pertenencia a una pandilla (ganga o gang).

También se considera falta importante cuando se comete más de tres faltas, a menos que se hayan realizado el mismo día o sean parte del mismo hecho delictivo.

También tienen la consideración de falta importante los asuntos de violencia doméstica, manejar un auto bajo la influencia del alcohol o de las drogas, cualquier actividad ilegal relacionada con abuso sexual, la posesión ilegal de drogas o su distribución.

También el uso o la posesión ilegal de un arma de fuego, haber huido de un arresto o de la escena de un accidente o el allanamiento de morada, el fraude o el hurto y cualquier otra falta en la que intervenga violencia o amenazas.

También hay que saber las posibles consecuencias de actos de los que se puede pensar que no tienen relevancia migratoria. Por ejemplo, tener relaciones consentidas con un menor de edad puede ser, dependiendo del caso y del estado, un delito o una falta. Lo cual puede estropear las posibilidades de una persona para obtener DACA.

Para los efectos de DACA no se consideran faltas importantes las que supongan una condena de 90 días o menores o actividades tales como manejar sin licencia.

Según las leyes estadounidenses son faltas (misdemeanors) los hechos delictivos que conllevan una pena de cárcel inferior a un año pero mayor a cinco días.

En ciertos casos de faltas, el DHS tiene gran libertad para decidir quién puede y quién no beneficiarse de la acción diferida. En estos casos es recomendable contar con el consejo legal de un abogado reputado o de un representante acreditado.

TIP

Las faltas y delitos migratorios de acuerdo a algunas leyes estatales restrictivas de la inmigración como la de Arizona, no se tendrán en cuenta en este proceso.

Además, las condenas juveniles no suponen necesariamente la descalificación de una persona para recibir la acción diferida. Se atenderá caso por caso. Pero si la persona cometió el delito siendo menor y se le juzgó como adulto, se le considerará que no es una condena juvenil.

Nota. El contenido del artículo es meramente informativo, y siempre deberá acudirse a un abogado especializado u organizaciones debidamente acreditadas.

