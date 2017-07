Quiénes son los muchachos conocidos como Dreamers

Share This With Friends:

Los Dreamers son aproximadamente 2.1 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Se estima que en Estados Unidos hay unos once millones de inmigrantes que están ilegalmente, de los cuales 6.5 son de origen mexicano. Y el 48% del total de personas sin estatus legal en el país habrían llegado antes del año 2000.

De esos 11 millones, 1.7 son, en la actualidad, menores de edad. Muchísimos de estos niños y adolescentes indocumentados son los hermanos mayores de ciudadanos estadounidense, ya que hay 4.5 millones de niños ciudadanos nacidos de padres que no tienen un permiso de estadía legal.

Aproximadamente 750 mil Dreamers se han beneficiado de la acción diferida ordenada el 15 de junio de 2012 por el presidente Obama. Los que tienen este beneficio aprobado:

• No son deportados

• Pueden solicitar permiso de trabajo por dos años, renovable.

• Pueden pedir un Número del Seguro Social

• Pueden sacar la licencia de manejar

Para poder acogerse a este beneficio de la acción diferida (DACA, por sus siglas en inglés) hay que cumplir con una serie de requisitos de edad, estancia en Estados Unidos, estudios o servicio en el Ejército y no tener récord penal. Cada dos años deben renovar DACA para conservar sus beneficios.

DREAM ACTS DE LOS ESTADOS

Algunas leyes estatales permiten a los estudiantes sin estadía legal estudiar en universidades públicas pagando matrículas como si fueran residentes legales en el estado, es decir, una inscripción “in state”. Una de las más famosas es la ley de Texas HB 1403. En una década se han aprovechado de ella hasta 30,000 estudiantes que, cuando se gradúan, no pueden trabajar legalmente y pueden llegar a enfrentarse a procedimientos de deportación, a pesar de las recientes interpretaciones de las leyes de deportación que en principio contemplarían favorablemente la situación de los dreamers.

Además, algunos estados como Illinois o California permiten a los estudiantes sin estadía legal que tengan acceso a créditos y becas para pagar por sus estudios.

Y también hay organizaciones privadas que brindan becas para Dreamers para ir a la universidad ya que por ley los Dreamers no pueden acceder a los créditos federales para estudiantes. Y muchas universidades no hacen distingo entre la situación migratoria de sus estudiantes a la hora de conceder becas.

QUÉ SE PUEDE HACER FRENTE A SITUACIÓN ACTUAL DE DREAMERS

La Acción Diferida está en activo. Pero como ha dicho el congresista Luis Gutiérrez, la situación está en manos del señor Jeff Sessions, procurador (fiscal) general de los Estados Unidos y conocido por sus posturas anti inmigrantes. Pero lo cierto es que todavía no se ha hecho anda en contra del programa DACA ni se sabe a ciencia cierta si va a suceder.

Dado el clima actual de incertidumbre, lo más aconsejable es asesorarse con abogados competentes o asociación de apoyo a migrantes, particularmente a Dreamers, sobre si existe alguna posibilidad real de regularización de la situación. Los caminos para la legalización no son muchos, pero en algunos casos es posible.

Al mismo tiempo es fundamental no caer víctima de fraude por parte de personas sin escrúpulos que pueden aprovecharse de la desesperación de las personas. Por ello mi único consejo es que las personas que necesiten asesoría migratoria busquen un abogado reputado con experiencia en el tipo de necesidad, inquietud o servicio que cada cliente necesita.

arnoby@elhispanonews.com