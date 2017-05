Como ser más creativo e innovador

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Una frase insignia en la vida de San Maximiliano Kolbe era “Solo el amor crea”. El amor, decía el padre franciscano, debe mover nuestros corazones, ser el motor de nuestros sueños y la fortaleza para llevar los sacrificios de nuestra vida. El amor fue el pretexto de sus obras, de sus ideales y el fiel compañero de sus sufrimientos. Para Kolbe, el amor crea, transforma y hace soñar.

En la página web del bloguero Rafael Castillo se puede leer un artículo titulado “Consigue Riqueza. Técnicas efectivas para cambiar tu vida”. Allí él afirma su creencia que los seres humanos son seres especiales que cuentan con poderes ilimitados que los pueden llevar a lugares inimaginables, y que solo hay que saber cómo acceder a esos poderes y usarlos para hacer el bien siempre.

La era de competencia que se vive en la actualidad ocasiona que las personas que deseen triunfar profesionalmente deben convertirse en imágenes de la innovación para mantenerse en el mercado laboral, lo cual conlleva a pensar en como ser más creativo para conseguirlo.

Si bien hay diferentes posibilidades para estimular la creatividad y la innovación, la vida está sembrada de milagros, aquellos milagros que pueden esperar siempre las personas que amen. El amor es la pasión de las almas grandes y les hace merecer la gloria.

A continuación se presentan varias opciones que podrás considerar en tu propio beneficio, teniendo la oportunidad de adoptar algunas ideas, combinarlas o asumirlas todas si como finalidad realmente deseas incorporarte al mundo competitivo que se percibe hoy en día, obviamente, sin olvidar que el amor es el maestro más fecundo en recursos.

• Conviértete en un experto y vive considerando las posibilidades. Debes mantener una mente abierta que te permita visualizar diferentes soluciones para un problema que dominas, creyendo firmemente que el equipo del que formas parte puede lograr vías mejores para emprender cualquier proyecto.

• Cuestionar lo que haces y porqué lo haces. Ten confianza en ti mismo. No siempre se logra que la actividad que se desarrolla esté vinculada con los propósitos de vida. Por ello debes asegurarte de que tus acciones estén alineadas con las metas que te has propuesto para alcanzar los resultados esperados.

• Reta tus creencias. Enfrenta y vence tu temor ante el fracaso. Hacer las cosas del mismo modo durante mucho tiempo no garantiza que sea la única o mejor forma de realizar una actividad. Atrévete a aprender nuevas maneras de actuar, practica la flexibilidad y mantente abierto a nuevas posibilidades. Debes entender que una determinada situación puede contar con muchas soluciones posibles.

Como puedes ver, para ser creativo e innovador lo que se requiere es modificar la manera de pensar, dado que quedarse en una misma postura y no salir del confort que significa seguir observando tu entorno de igual manera que hace diez o veinte años atrás bloquea esa creatividad que requieres para salir adelante airosamente.

arnoby@elhispanonews.com