Cómo afecta la diabetes a sus pies

Las personas con diabetes pueden desarrollar distintos problemas en los pies. Si su nivel de azúcar en sangre es muy alto, con el paso del tiempo esto puede impedir que los nervios de sus brazos y piernas funcionen adecuadamente. Usted puede ayudar a evitar que le suceda esto.

Complicaciones en los pies por diabetes

La mayoría de los problemas con sus pies suceden a causa de daño en los nervios que puede provocar cosquilleos, dolor (quemazón o escozor), o debilidad en el pie. También puede ser que no sienta nada en el pie, con lo cual puede lesionarse y no darse cuenta.

Si pierde sensibilidad en los pies, podría suceder que tenga una piedra en el pie todo el día y no se dé cuenta hasta que se le abra la piel y se le infecte. Además, la mala circulación sanguínea puede dificultar el proceso de sanación de una herida.

La diabetes hace que los vasos sanguíneos de los pies y las piernas sean más delgados y rígidos. Hay algunas medidas que puede adoptar para mejorar la circulación sanguínea, por ejemplo, dejar de fumar. Además, debe seguir las instrucciones de su médico para mantener los niveles de azúcar en sangre y colesterol en niveles normales.

Otra cosa que puede hacer para mejorar la circulación sanguínea es hacer ejercicio. El ejercicio hace que la sangre de los pies y las piernas circule más rápido. Una buena opción de ejercicio es caminar utilizando un buen calzado deportivo que sea cómodo. Pero no camine si tiene llagas.

Si tiene mala circulación sanguínea y pérdida de sensibilidad en los pies, esto puede provocar úlceras e infecciones y, quizás, necesite realizarse una amputación (cirugía para cortar el pie). Puede evitar la mayoría de las amputaciones con cuidado constante de los pies y calzado apropiado (zapatos).

Cómo mantener los pies saludables

• Cuide su diabetes.

• Revise sus pies todos los días, tanto la planta de los pies como la parte superior.

• Use un espejo de mano si no puede ver la planta de los pies. Busque sectores de piel seca y agrietada, ampollas, cortes, marcas u otras llagas.

• Si tiene una ampolla en el pie, no intente romperla. Llame a su médico para que la controle.

• Lávese ambos pies todos los días con agua tibia (nunca agua caliente). No frote la piel seca, dele palmadas.

• Elija cremas o lociones con lanolina (consulte la etiqueta) para colocarse en los pies. No coloque loción entre los dedos de los pies o en las uñas de los pies.

• Use siempre zapatos o zapatillas que le cubran los pies y los talones.

• Use siempre calcetines con sus zapatos, para evitar que rocen la piel y para mantener los pies secos.

• Use calcetines blancos de algodón para poder reconocer de inmediato si tiene un problema con sangrado o pus.

• Cuando detecte un problema en los pies, avise a su médico inmediatamente.

Hable con su médico acerca de las medidas que puede tomar para mantener el nivel de azúcar en sangre bajo control y para mantener los pies saludables. Para obtener más información acerca de la diabetes, visite http://www.parklandhospital.com/ladiabetes.