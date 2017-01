Qué pasará con Obamacare

Share This With Friends:

WASHINGTON.- El actual presidente electo ha prometido que terminará con uno de los programas de salud más polémicos de la Administración de Barack Obama, conocido como Obamacare. ¿Puede ser posible? He aquí algunas de las interrogantes. La ley actual exige que los estadounidenses tengan un seguro médico mandatorio. Muchos se han quejado de esto y hasta acusan al sistema de ser mucho más caro que lo que existía antes. Los republicanos lo han convertido en el principal objetivo de sus planes de revocación, pero no está claro qué es lo que el partido republicano pondrá en su lugar.

Incluso los legisladores republicanos reconocen que los mercados de seguros no funcionarán a menos que haya alguna penalidad por no inscribirse en la cobertura. Una de las ideas que han hablado es permitir a las aseguradoras cobrar a los consumidores mucho más por las primas si tienen intermitencias en su cobertura de salud.

El partido republicano también quiere reducir los requisitos que las aseguradoras ofrecen en un set básico de beneficios, lo cual podría significar que la gente comprará planes de salud que no cubren algunos servicios vitales, como el tratamiento por abuso de sustancias.

Trump podría usar su poder ejecutivo para revertir algunas de estas reglas poco después de su toma de posesión. Pero la reducción de esta garantía probablemente requeriría de ayuda de los demócratas. Eso podría ser difícil.

El ObamaCare es el sistema de salud estadounidense en que el presidente electo, Donald Trump, no se ha cansado de arremeter.

Entre ayer y hoy ha recurrido a su activa cuenta de Twitter para golpear este sistema que beneficia a los afiliados.

“La gente debe recordar que ObamaCare simplemente no funciona y no es asequible -aumento del 116% (Arizona). Bill Clinton lo llamó “LOCO”, dijo el martes a través de la red social.

El mercado de seguros de salud se ha visto cuestionado ante esta situación.

Aunque los subsidios ayudaron a muchas personas a hallar planes, algunos estadounidenses que ganan demasiado para recibir la ayuda han visto sus primas dispararse a medida que las aseguradoras luchaban por adaptarse a los nuevos mercados. Todo ello generó oleadas de consumidores enojados en muchas partes del país.

Los republicanos van a por los mercados. Sus planes de derogación requieren la eliminación de los subsidios y han dicho que buscan desechar las reglas que requieren que los planes de salud incluyan ciertos beneficios básicos.

Pero los principales grupos de pacientes advierten que millones de personas enfermas podrían quedar sin protección, lo cual podría hacer difícil para los republicanos seguir adelante con el tema.

Cambie o no cambie, el sistema de salud conocido como Obamacare no terminará tan fácilmente. Algunas cosas serán sustituidad pero otras no podrán ser eliminadas de forma espontánea.

