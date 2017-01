Obama, una presidencia que dará mucho de que hablar

Share This With Friends:

DALLAS.- Alrededor de hace ocho años un político conmocionó al mundo. Nadie pensaba que una pesona de descendencia afroamericana se convertiría en el mandatario más importante del planeta. Sin embargo, Barack Obama triunfó en contra de todos los pronósticos, se convirtió en el primer presidente negro de los Estados Unidos.

Su sonrisa, su personalidad inmediatamente impactaron no solamente a los Estados Unidos sino al mundo entero. Contaba con una ventaja, era una minoría y hablaba de las cosas que la gente quería escuchar: igualdad, justicia y oportunidades.

Esa sonrisa conmocionó al mundo. Finalmente Estados Unidos tendría un presidente que se preocuparía por las cosas fundamentales de la sociedad.

Ocho años después, Obama no entregará todas las promesas que dijo, pero sin duda, dejará una economía sólida, una temática que tocó los temas más espinosos de esta época.

Su polémico plan de salud incendió la polémica en la vida diaria. Finalmente… pareciera, Estados Unidos tendría un seguro al alcancede todos. El programa conocido como Obamacare no solamente atacó las añejas instituciones del cuidado de la salud, sino también, poderosos intereses económicos que antes no se habían tocado.

Al final, muchos lo han criticado y el actual presidente electo, Donald Trump, ha prometido terminar con Obamacare tan pronto asuma la presidencia.

La ley fue muy criticada por Trump en su campaña y prometió que la eliminaría, aunque luego de obtener la victoria en las elecciones del 8 de noviembre pasado, dijo que tal vez solo la reformaría. Pero todo se derrumbó el pasado jueves, cuando llamó al Congreso a elaborar un programa de asistencia médica alternativo que reduzca los costos y mejore la atención, según Reuters.

Trump incluso pidió una solución bipartidista y atacó a los demócratas por intentar preservar la ley, en especial luego de la visita de Obama al bloque de su partido en el capitolio.

Analistas consultados por la cadena Univisión mencionan que la derogación total de la ley sin algún acuerdo entre ambos partidos no es posible.Sin embargo, el senador republicano Mike Enzi, presidente del comité de presupuesto de la Cámara Alta, ya introdujo el pasado martes una resolución que puede marcar el inicio del fin de Obamacare, que según Univisión, será una de las prioridades del nuevo congreso.

Para los latinos, el balance ha sido doble. Por una parte, la prometida Reforma Migratoria nunca pudo ejecutarse. Sus intenciones eran buenas, pero una legislatura dominada por republicanos nunca permitió un acuerdo que la pudiera llevar a cabo.

Por otra parte, contra sus principios, su presidencia pasará a la historia como la que deportó más inmigrantes en los años recientes.

En su presidencia, Obama introdujo leyes de alivio migratorio que ayudaron a miles de indocumentados, algo que Trump también prometió cambiar, pero aún no ha dado mayor detalle de qué hará.

Alrededor de 741 mil inmigrantes se encuentran en incertidumbre, según el diario El Nuevo Herald.

Obama, por falta de una ley migratoria, permitió por decreto que los inmigrantes que habían llegado de niños a EE.UU. se identifiquen ante las autoridades para someterse a revisión de antecedentes a cambio de recibir protección contra deportaciones y permisos para trabajar. Un recurso que ayudó a los llamados ‘dreamers’ (soñadores), jóvenes que estudian y trabajan actualmente.

Esto puede ser derogado por Trump sin problema. Por ello, 50 congresistas le piden a Obama que otorgue perdones a los ‘dreamers’ como última medida. Él lo ha descartado.

Trump se ha expresado bien de los ‘dreamers’, pero no ha sido claro. por lo que no sabe qué hará cuando asuma el cargo.

Atado de manos, Obama buscó influir en donde podría tener más espacio para maniobrar, la política exterior. Buscó establecer claras políticas con Irán, Israel y, lo mas importante, con Cuba

Contra todos los pronósticos, Obama buscó un fin al embargo que tanto ha polemizado la política internacional. Su acercamiento a Cuba fue criticado por los sectores más conservadores de Estados Unidos, pero aplaudido en el mundo entero.

Nadie podrá echarle en cara que buscó una presidencia diferente. Ahora, dejará la Casa Blanca en otro personaje muy diferente a él. No solamente el país, sino el mundo entero verá de forma inmediata una manera diferente de gobernar.

