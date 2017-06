Cualquier estadounidense estaría preso si actuará como Jared Kushner, el yerno del presidente Trump

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Para el exdirector de la CIA, John McLaughlin, el tipo de contactos de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, con los rusos, sólo pueden llevar a una conclusión: “Esto puede ser espionaje”. “No quiero exagerar esto porque es obvio que hay mucha información que desconocemos… pero no puedo quitar de mi cabeza que cualquier agente de inteligencia estadounidense que hubiera hecho esto, podríamos haberlo considerado como espionaje“, expresó a MSNBC, un canal de noticias estadounidense que emite por cable las 24 horas del día.

Colateralmente, The Washington Post asegura que Kushner, también asesor de la Casa Blanca, y el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, discutieron el pasado diciembre “la posibilidad de abrir un canal de comunicación secreto con el Kremlin”. Según el diario, que cita fuentes de inteligencia estadounidenses no identificadas, Kushner propuso que los contactos entre el equipo de transición de Trump y el gobierno de Moscú se realizaran en instalaciones diplomáticas rusas. La propuesta habría “sorprendido” a Kislyak, de acuerdo a este mismo periódico, por el “riesgo de seguridad” que suponía.

John McLaughlin, quien fue director de la CIA en la administración del republicano George W. Bush y es analista de Inteligencia para MSNBC, consideró que suena como una broma, algo casi “increíble”, porque no es una situación que se espera en una proceso de transición de gobierno. Kushner sería entonces el personaje de alto nivel, muy cercano al presidente Trump, que el FBI estaba investigando sobre los nexos con el gobierno de Vladimir Putin, señalado de intervenir las elecciones presidenciales de EEUU.

El FBI, en el curso de su investigación sobre el involucramiento de Rusia en la elección presidencial estadounidense de 2016, ahora está observando los múltiples roles de Kushner en las operaciones de campaña de Trump y sus contactos con funcionarios rusos.

Kushner ha reconocido haberse encontrado con el embajador ruso en Washington durante la transición, pero Reuters, citando a siete funcionarios estadounidenses actuales y del pasado, reportó que Kushner había mantenido varios contactos no revelados previamente con el embajador ruso, incluyendo dos llamadas telefónicas entre abril y noviembre de 2016.

Los negocios, los intereses, las conveniencias y todo lo que pueda existir detrás de estas dolosas actuaciones, no significan nada ante el inminente riesgo en que podría estar la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. No hay cosa que haga más daño a una Nación como el que la gente astuta pase por inteligente.

Recientemente, cuando un grupo de acaudalados inversionistas chinos se sentaron para una presentación en el Ritz-Carlton de Beijing, no sólo estaban escuchando una propuesta para invertir en bienes raíces, ellos estaban escuchando una propuesta para invertir $ 500.000.00 dólares y obtener la Residencia en los EE.UU. con Kushner Companies.

Cuando la hermana de Jared Kushner motivo a los inversores del nuevo rascacielos de la familia en un hotel de Beijing, les ofreció como incentivo la posibilidad de conseguir visas de Estados Unidos a partir de un controvertido programa que resultaba irresistible para muchos chinos.

Para muchas familias chinas que han querido emigrar a Estados Unidos durante la última década, el programa de visas EB-5 ha demostrado ser una solución fácil. Sin embargo, debido a que el programa va a expirar a finales de este mes, la incertidumbre alrededor del destino del programa, sumada a la presidencia de Donald Trump.

Y el gestor logro hacer posible lo imposible: El pasado 5 de mayo, el presidente Trump firmó la extensión del Programa EB5 de Centros Regionales, que fue aprobada previamente por la Cámara de Representantes y el Senado, brindando la posibilidad de seguir aplicando con las mismas condiciones hasta el 30 de septiembre de 2017.

arnoby@elhispanonews.com