Almira Corporation, un gran aliado para los hispanos

En el lado este de Dallas opera uno de los corporativos de mayor compromiso social que involucra en alto porcentaje a la comunidad hispana. Su actividad principal es el reciclaje de metales, para lo cual cuentan con una imponente planta diseñada e implementada tecnológicamente para contribuir a mejorar el entorno medioambiental reduciendo significativamente la contaminación de agua, aire y los desechos metalúrgicos ante el incremento de los residuos sólidos urbanos y el fuerte impacto ambiental que provocan los desechos de metal.

Yousef Shahabi-Azad, es el Presidente de Almira Industrial y Trading Corporation (AIT), que también opera bajo el nombre Ait Recycling Company. Este corporativo es el centro de reciclaje de chatarra de primera categoría en el área de Dallas Fort Worth, que ofrece servicios de reciclaje para todos los sectores comercial, industrial y de manufactura, y en el que los hispanos están jugando un roll de mucha importancia.

El gerente de operaciones de Almira Corporation, Sasan Shahabi, un joven pero experimentado ejecutivo de la industria del reciclado de metal, hablando de la importancia que ha cobrado en los últimos años a nivel mundial esta actividad empresarial, nos pone como ejemplo que un carro de tamaño medio requiere 800 Kg. de acero y 130 kg. de metales no ferrosos. Suponiendo que el uso de vehículos en todo el mundo fuera como en EE.UU., la propia producción automovilística se habría agotado por acabar con todas las reservas conocidas de hierro.

Y agrego Sasan Shahabi: “Aproximadamente, el 60 por ciento de acero nuevo producido en Norteamérica es elaborado con hierro reciclado. Sólo en Estados Unidos, en un año, las empresas de reciclaje de hierro viejo negociaron más de 130 millones de toneladas de productos reciclados destinados para el uso doméstico y exportación. Estos productos reciclados representaron aproximadamente 30.000 millones de dólares para una industria que emplea más de 30.000 personas”.

En Almira Corporation todo lo vuelven productivo y útil, ya que cuentan con empleados muy conocedores de la industria y formados e instruidos para servir con eficiencia y amabilidad; y mediante ofertan negociaciones muy lucrativas, comprando todo tipo de metal ferroso y no ferroso, pagando los mejores los precios más competitivos por la chatarra la cual es tratada en instalaciones limpias y atractivas fácilmente accesibles para el público y haciendo mucho más fácil la operación del reciclaje, ya que cuentan con una amplia experiencia acreditada exitosamente por más de 20 años.

AIT Metal and Electronic Recycling, ofrece una gama completa de servicios integrales de gestión de chatarra y equipos avanzados de manipulación de chatarra para todo tipo de cuentas industriales. Ningún trabajo es demasiado grande para AIT, su servicio de reciclaje industrial es inigualable con “swaps” de contenedores rápidos y plazos de pago rápidos. Poseen una variedad de envases de varios tamaños para ayudar a satisfacer las necesidades de sus clientes. AIT tiene el equipo necesario para procesar su chatarra de una manera que maximiza su retorno.

Almira Corporation trabaja para sus clientes ayudándoles a analizar su material de chatarra, examinando todo el proceso de fabricación e identificando que se puede reciclar, como se puede recolectar y que tecnologías de reciclaje se deben utilizar, diseñando un programa de reciclaje personalizado para el cliente. Y ofrecen un excelente equipo para transportar la chatarra: Remolques de camión abierto y seguro, Cama Plana y cajas de rodamiento, contenedor de servicio de contenedores, tolva, cestas y diversos tamaños disponibles para su material.

En Almira Corporation – AIT Metal and Electronic Recycling, ubicado en el 5141 Lawnview Avenue, Building A, en Dallas, TX., 75227, compran todo tipo de metales, maquinarias obsoletas o usadas y materiales no ferrosos, aleaciones y material plateado: Cobre, Latón, Aluminio, acero Inoxidable, Baterías, Cable aislado, Motores eléctricos, Transformadores, computadoras, aparatos electrónicos y lo que es chatarra en general.

Sasan Shahabi comento que “Reciclando una lata de aluminio se ahorra la energía necesaria para mantener un televisor encendido durante tres horas, pues este metal se utiliza en todo tipo de utensilios de nuestro alrededor: instrumentos musicales, motores, aviones, automóviles, bicicletas, latas de bebidas y una diversidad de artículos caseros de consumo.

Y el gerente de Almira Corporation, finalizo este breve reportaje afirmando que la chatarra es la especialidad de su corporativo y que la gran ventaja del reciclaje del metal, es el ilimitado número de veces que puede sufrir este proceso. Además, el reciclaje del metal aporta dos principales beneficios: Primero, la reducción del impacto ambiental que produce la extracción de materias primas; y segundo, la recuperación del acero de las latas usadas es infinitamente menos contaminante y nocivo que la producción de acero nuevo.

El sitio web (URL) de Almira Industrial y Trading Corporation (ait) es www.aitmetalrecycling.com y el Email es ait@almiracorp.com; y pueden contactarse con el Presidente Yousef Shahabi-Azad en los teléfonos (214) 396 3354 y (214) 295-2817, y su planta principal se encuentra en el 5141 Lawnview Ave, Dallas, TX 75227.

