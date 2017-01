Bienvenido 2017!

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Connotados diplomáticos, líderes políticos, religiosos, comunitarios y dirigentes empresariales de la ciudad de Dallas, han enviado sendos mensajes inspiradores y esperanzadores a la comunidad hispana del Metroplex con motivo del nuevo año.

Paco de la Torre, Cónsul General de México en Dallas

Muy querida comunidad del Metroplex:

En 2016, con mucho ímpetu, el Consulado General de México en Dallas consolidó una serie de alianzas con autoridades y organizaciones locales en favor del desarrollo de los nuestros. De manera inédita se dialogó con los alcaldes, jueces de condado, jefes de policía, representantes estatales y distritos escolares sobre la relevancia y las aportaciones de nuestra comunidad en el desarrollo económico que registra el Norte de Texas. Hubo en ellos reconocimiento al trabajo y esfuerzo cotidiano de nuestra gente.

2017 debe ser un año en el que redoblemos Bienvenidos esfuerzos en beneficio de nuestra comunidad. Acercaremos aún más nuestros servicios integrales (de documentación, de protección y de índole comunitaria) a las ciudades y localidades que cuenten con una alta población mexicana. Ante cualquier escenario, el consulado estará siempre abierto para apoyar con calidez y eficiencia a los nuestros. Será un año de oportunidades.

Solidaridad y unidad son las vías correctas para hacer del nuevo año un nuevo comienzo. Avancemos juntos, con una sola voz que se escuche más fuerte y más clara. Que sea un gran año para todos.

¡Feliz 2017, estamos contigo!

José Mejía Barrera, Cónsul General de El Salvador en Dallas

APRECIADOS COMPATRIOTAS SALVADOREÑOS APRECIADA FRATERNIDAD HISPANA

Reciban mi más afectuoso saludo junto a un ferviente deseo de que un vigoroso espíritu de esperanza colme nuestros anhelos y propósitos de vida digna.

En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente; por ende, nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza.

Cada vez que defendemos un ideal, estamos actuando para mejorar la suerte de otros, o luchando contra una injusticia, transmitiendo una eficaz onda de esperanza.

Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.

El 2017 será un escenario ideal para poner a prueba nuestros más altos valores.

Los datos proyectados por la United States Census Bureau y otros centros de investigación que estudian la evolución de las minorías en Estados Unidos, confirman nuestro potencial como comunidad hispana para el futuro de Estados Unidos.

De mantenerse las tendencias de crecimiento actuales en 2025 el 25% de la población de Estados Unidos será latina, lo que representa que, 1 de cada 4 estadounidenses tendrá raíces hispanas.

Otros datos muestran la mejoría de nuestra comunidad, ya que por primera vez en la historia, la proporción de recién graduados en secundaria de origen hispano que acceden a la universidad (49%) es superior a la de los blancos no hispanos (47%).

Con esta mayor presencia en las aulas y aumento de la representación hispana en los niveles superiores, los hispanos estamos accediendo a un empleo de mayor calidad y remuneración que hace años y nos situamos en puestos relevantes de sectores como la medicina, la abogacía, la educación, el comercio o las Fuerzas Armadas.

Los más de 200.000 latinos que se encuentran sirviendo en el ejército, son una muestra del compromiso y adaptación de esta comunidad en el país. Así lo confirmó el estudio elaborado por “United States Census Bureau”.

«Graben esto en su corazón: cada día es el mejor del año»

Elba García, Comisionada del Condado de Dallas

MUY APRECIADOS AMIGOS Y AMIGAS DEL METROPLEX

Quiero expresarles mi gratitud por su generosa amistad y su inclaudicable apoyo a mi gestión de Comisionada del Condado de Dallas. Mi vida al servicio de ustedes y de mi ciudad, han honrado mi existencia, ya que no hay un gozo existencial más alto, que el de servir a la comunidad.

Por eso, desde lo más hondo de mi alma, quiero expresarles, a todos con sus respectivas familias, mis más fervorosos deseos de bienestar, prosperidad, armonía y éxito en el año nuevo. Los sueños, las luchas y las metas de la comunidad hispana, tendrán mi incondicional apoyo y siempre velare por cuidar y defender sus derechos.

Los logros de todas las civilizaciones se han conseguido como un grupo y no por una sola persona. Una actitud positiva en cada uno, contribuirá al buen destino de todos. El liderazgo es importante, pero con un gran equipo es determinante.

Para el 2017, implorare al Dios Padre, para que nos bendiga e ilumine el sendero que hemos de transitar.

Mónica Alonso, Vice Alcaldesa de la ciudad de Dallas

MENSAJE A MI QUERIDA COMUNIDAD DE DALLAS

Que el espiritu de convivencia armonica, de abundancia y de felicidad que ha reinado en estas fiestas decembrinas, nos quede impregnado en lo mas profundo de nuestro Ser, para que el 2017 sea tambien de felicidad y éxito.

Los valores y la fuerza moral de nuestras familias y de nuestros antepasados, son ahora el mejor equipamento para asumir el reto de estar unidos y solidariamente fortalecidos.

Nuestro futuro como ha sido nuestro pasado y presente, sera de bienestar y prosperidad, porque somos una poderosa fuerza que seguira ayudando al desarrollo y progreso de esta gran Nacion Estadounidense.

“La solidaridad y la fraternidad son elementos que hacen nuestra civilizacion verdaderamente humana”.

Padre Luis Eduardo Pérez, Parroquia San Agustín. Dallas

Les invito a todos los lectores a tener muy presente al hacer su acción de gracias por el año 2016 que termina y abrirse a l nuevo año 2017 con esperanza y deseos nuevos de paz.. Les invito a acoger la llamada del Papa Francisco para la jornada mundial de la paz y cito de sus palabras lo siguiente:

”Al comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros deseos de paz para los pueblos y para las naciones del mundo, para los Jefes de Estado y de Gobierno, así como para los responsables de las comunidades religiosas y de los diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, mujer, niño y niña, a la vez que rezo para que la imagen y semejanza de Dios en cada persona nos permita reconocernos unos a otros como dones sagrados dotados de una inmensa dignidad. Especialmente en las situaciones de conflicto, respetemos su «dignidad más profunda» y hagamos de la no violencia activa nuestro estilo de vida. Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz. En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo de política para la paz, y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales”.

Pero todo Esto tiene una invitación a ser portadores de La Buena Noticia, el mensaje de Cristo, ante esta realidad, ofrece una respuesta radicalmente positiva: él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a poner la otra mejilla (cf. Mt 5,39).

Como parte del Movimiento Encuentro Matrimonial Mundial tomo el mensaje del Papa a que La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres e hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo desinteresado, y donde los desacuerdos o incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón.

Desde el seno de la familia, la alegría se propaga al mundo y se irradia a toda la sociedad.

Y por último les invito a tomar la Biblia y leer Mateo 5, 1-12 porque nos dice el Papa que Las ocho bienaventuranzas trazan el perfil de la persona que podemos definir bienaventurada, buena y auténtica. Bienaventurados los mansos —dice Jesús—, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, y los puros de corazón, los que tienen hambre y sed de la justicia.

No olviden quienes por la Fe hemos conocido a Jesús esperamos contemplar su Gloria y Jesús a quien debo conocer. Amar, seguir y dar testimonio pasó por el Mundo Haciendo el Bien.

Anímate querido Lector en Ser Tú también protagonista de la Paz, de la Tuya, de tu Familia, de Tu comunidad y la de todas las personas del Mundo.

Carmen Acosta, Vicepresidenta de COM

QUERIDOS AMIGOS

En este nuevo año, si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar, porque nuestra comunidad está llena de héroes, de gente llena de valores y con una gran capacidad para triunfar.

Que este ano nuevo traiga grandes bendiciones para todos y que en tu familia permanezca en paz y amor.

Que la alegría y la esperanza, iluminen cada día del nuevo año.

Haz de tu vida un sueño y que tu sueño se haga realidad. Son mis deseos para todos ustedes.

arnoby@elhispanonews.com