¿Cuánto ganaron los corredores en el Tour de Francia?

Dallas, Texas. Se suele creer que el ciclismo es considerado un deporte individual porque cada corredor compite acumulando tiempos, puntos y premios de forma personal, entre otras porque el único ranking colectivo es la clasificación por equipos. Sin embargo, para todos los entendidos en el tema este es un deporte en el que se compite en equipo y para alcanzar la gran mayoría de estos logros es indispensable la ayuda de los compañeros.

Esto es muy importante a la hora de entender la razón por la que los premios que gana cada uno de los corredores se ponen en una bolsa común y se reparten entregándolos entre todos los integrantes del equipo involucrados en cada carrera, incluyendo conductores, masajistas, entre otro personal logístico.

El Tour de Francia, la carrera de ciclismo más prestigiosa del mundo, mueve millones de espectadores cada año. A los cerca de 12 millones que acompañan a los ciclistas en las carreteras se suman los de larga distancia, que siguen el Tour por televisión –con retransmisión en 190 países- o por las distintas plataformas digitales –por ejemplo la página oficial y las redes sociales como Facebook y Twitter, entre otros.

Estas impresionantes cifras hacen que el Tour sea el evento deportivo ideal para los patrocinadores, pues de esta manera, las diferentes marcas pueden asegurar un considerable alcance en distintos países alrededor del mundo.

Además de los patrocinadores oficiales del Tour, entre los que se encuentran cinco patrocinadores club y diez oficiales, cada uno de los equipos cuenta con distintas marcas que lo respaldan.

El aporte de estas empresas es de donde salen los premios económicos que se entregan a lo largo de la carrera. Este año, fueron 2‘295.850 euros lo que recibieron los participantes en las 21 etapas de la competencia. Chris Froome se llevó €500.000 por ocupar el primer puesto, Rigoberto Urán €200.000 por el segundo y Romain Bardet €100.000 por el tercero.

Adicionalmente, se entregan €500 por día a quien portó la camiseta amarilla que en esta edición le perteneció al equipo Sky en 19 etapas, primero 4 jornadas con Geraint Thomas y luego con Chris Froome durante 14 etapas.

Así como sucede con el maillot amarillo, también se recompensa portar las demás camisetas. Los premios se entregan a los mejores en cada categoría, al final de la carrera, y a quienes portaron las camisetas durante ella.

De esta manera, los ganadores del maillot verde de los puntos, que fue Michael Matthews, y el de lunares de montaña, que le correspondió a Warren Barguil, recibieron €25.000 cada uno, mientras que Adam Yates que consiguió el blanco del mejor joven fue recompensando con €20.000. Adicionalmente, por cada día que portaron la camiseta recibieron €300.

El desgaste y la fuerte lucha por ganar una etapa no son en vano. Además de obtener compensación de tiempo, los 20 primeros ciclistas de cada etapa también reciben un premio económico, que va descendiendo con respecto a la posición: el primero se lleva €11.000, el segundo €5.500 y el tercero €2.800.

Evidentemente, los equipos también reciben premios. El ganador de cada etapa, que se calcula sumando los tiempos de sus tres mejores corredores, se lleva €2.800 mientras que el equipo que termine mejor clasificado al final de la competencia obtendrá €50.000.

La lista de los detalles de cada uno de los premios que se entregaron en esta edición del Tour no acaba ahí. Hay más compensaciones para los ganadores de puertos de montaña, para el ciclista más combativo –de cada etapa y para el ganador final-, para los primeros cinco equipos, para todos los ciclistas que terminan el Tour, entre otros.

Sin embargo, teniendo en cuenta el desgaste de los corredores durante las 21 etapas, sumado a que los premios individuales se suelen repartir con el resto del equipo, los casi 2.3 millones de euros que se entregan en premios no parecen ser suficientes, si se compara con el dinero que suele entregarse en deportes como el fútbol americano, el béisbol o el fútbol.

arnoby@elhispanonews.com