Uno de cada cinco contribuyentes pierde hasta $6,269 en crédito de impuestos

Uno de los beneficios que pueden ayudar a los contribuyentes elegibles a obtener sus impuestos ganados es el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC). En la última temporada de impuestos, casi 26 millones de declarantes recibieron unos 65.600 millones de dólares en EITC. Con un crédito máximo de más de $ 6,000, la cantidad promedio de EITC fue más de $ 2,400.

A pesar de su valor, es también uno de los créditos más pasados por alto: el 20 por ciento de los contribuyentes elegibles no reclaman este crédito. Millones de trabajadores pierden este crédito porque no entienden los requisitos de elegibilidad o no son requeridos y declinan presentarlos.

Verificar la elegibilidad para el EITC cada año

Los contribuyentes que ganaron $ 53,505 o menos en 2016 deben verificar si califican para el EITC. Dependiendo de sus ingresos y el número de hijos que tienen, pueden ser elegibles para un EITC de hasta $ 6,269 para 2016. Incluso contribuyentes que trabajan sin hijos y ganancias de $ 20,430 o menos pueden calificar para un EITC de hasta $ 506.

Debido a que la elegibilidad para el EITC puede fluctuar en base a cambios financieros, matrimoniales y de los padres, un contribuyente puede ser inelegible un año y elegible el siguiente. Es importante que los trabajadores chequen cada año si califican para el EITC. Sólo porque no calificaron el año pasado no significa que no este año.

Los trabajadores pueden usar una herramienta en línea del IRS para verificar su elegibilidad y estimar su crédito. Sin embargo, la herramienta en línea es un estimador solamente y no se utiliza para reclamar el crédito.

Elija realizar su declaración incluso si no es necesario

Otra razón por la que muchas personas pasan por alto el EITC es porque no pueden ganar suficiente dinero para tener que presentar una declaración. Sin una obligación tributaria, pueden pensar que no tienen ninguna razón para optar por presentar una declaración. Pero debido a que el EITC es un crédito reembolsable, una persona elegible puede obtener el crédito incluso si no debe y no ha pagado impuestos sobre la renta.

Por ejemplo, si una pareja casada gana $ 20,000 en 2016, es probable que no tengan que presentar una declaración de impuestos porque sus ingresos están por debajo del umbral de presentación de $ 20,700 para los contribuyentes casados que presentan una declaración conjunta. Incluso si no tenían impuestos retenidos de sus ingresos, podrían ser elegibles para un EITC de alrededor de $ 3,000 a aproximadamente $ 6,000 si tienen uno o más hijos. La única forma de reclamar este crédito es presentar una declaración de impuestos.

Los registrantes de EITC que enfrentan retrasos en los reembolsos deben archivar como normalmente lo harían

Hasta 15 millones de contribuyentes podrían tener sus reembolsos retrasados hasta el 27 de febrero. La Ley de Protección (PATH) ahora requiere que el IRS mantenga devoluciones para devoluciones que reclaman el crédito de impuesto a la renta ganado (EITC) (ACTC, por sus siglas en inglés) hasta el 15 de febrero. Aproximadamente 30 millones de contribuyentes reclaman el EITC o ACTC, con la mitad de la presentación temprana.

Mientras que el IRS liberará esos reembolsos el 15 de febrero, muchos contribuyentes verán el depósito en sus cuentas bancarias hasta el 27 de febrero. Este retraso adicional podría ser por muchas razones y es mejor para los contribuyentes ver más información en el sitio web cualquier actualización de fondos.

Los contribuyentes deben presentar su declaración como lo harían normalmente, incluso si esperan que su reembolso se demore. El IRS todavía espera emitir la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días, aunque el IRS llevará a cabo devoluciones para EITC y ACTC relacionados con las declaraciones de impuestos presentadas a principios de 2017 hasta el 15 de febrero y luego comenzar a emitirlos.

Falta en el EITC puede resultar costoso para uno de cada cinco contribuyentes elegibles que no lo reclaman. En caso de duda, obtener ayuda de un profesional calificado puede potencialmente poner miles de dólares de nuevo en los bolsillos de las familias trabajadoras.

[Yolanda Castro es una especialista fiscal y notario público de H & R Block, el proveedor de servicios impositivos más grande del mundo. Yolanda ha estado proporcionando asesoría fiscal de expertos en el área de Dallas desde 2013. Yolanda trabaja en la oficina de H & R Block ubicada en 9411 Webb Chapel en Dallas]