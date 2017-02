Quince hábitos que indican que nació para ser un emprendedor

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Según el World Economic Forum, los emprendedores se destacan por ser apasionados y creativos ¿Tiene usted alguna de estas características?:

Una Sana Lección de Gonzalo Gallo González.

Coaching es aplicar en tu vida técnicas o dinámicas que les brindan estupendos resultados a los triunfadores. Dos herramientas poderosas son las afirmaciones y la visualización creativa, y es mejor cuando las aplicas en estado de relax. Si a esto le agregas la gratitud, entonces el universo se confabula para ayudarte.

Practica con entusiasmo la técnica AVA: afirmar, visualizar, agradecer. Dedica a este ejercicio buenos minutos del día. Busca un espacio sereno, recuéstate, cierra los ojos, respira bien un rato y comienza a hacer afirmaciones: me siento mejor, mejor y mejor; valgo mucho; amo y me aman; logro mis metas; todo lo bueno llega a mí.

Visualiza que vives lo que afirmas y da gracias a Dios por tus talentos y tus logros. Apasiónate por lo que quieres, ya que sin pasión no hay obtención. También vive alerta para dar lo mejor de ti y comprometerte a hacer reales tus anhelos.

Si no estás alerta o despierto, la sociedad consumidora te manipula a sus anchas y obedeces como un títere. Los publicistas, pagados por el capital, en general, son expertos en inducirte a comprar lo que sea sin que lo necesites. Un truco es ofrecerte presuntas rebajas con dos colores que le encantan al cerebro: el amarillo y el rojo.

Los verás por doquier en cantidad de avisos, ofertas, gangas y promociones. Seducen porque el amarillo le habla al cerebro de oro, luz, brillo, y el sol, que da calor y vida. El rojo, por su parte, atrae como color de la sangre y la pasión. Tú los ves y, quieras o no, te atrapan con su imán.

Úsalos, entonces, para tu mejoramiento: Escribe un compromiso en papel amarillo con tinta roja y repite al verlo: “Yo (tu nombre) cada día soy más tolerante. Gracias, amado Dios”. Reafirma, porque lo que se decreta, se concreta.

Otro ejercicio efectivo es volcar tu energía en un firme compromiso de mejoramiento: piensa, habla, siente y actúa enfocado en lo que deseas alcanzar, por ejemplo, perseverar. Tan pronto despiertes declara convencido: soy paciente, constante y respiro perseverancia. Durante el día repites: decido insistir y persistir, y lo logro.

El reto es vivir todo el día en función de tu deseo, interiorizarlo y visualizarlo. Logras lo que te propongas si pones en eso todo tu ser, tu mente y tu alma.

Características

● No se puede estar quieto. Siente la inquietud de estar creando cosas, y cosas grandiosas.

● Le molesta que le digan qué hacer. No le gusta recibir órdenes.

● Desarma las cosas para aprender cómo funcionan.

● Es disciplinado con sus hábitos. Establece rutinas que no rompe con facilidad.

● No teme al trabajo duro. En todo lo que hace da el cien por ciento.

● Asume y toma riesgos. No se arriesga a ciegas, pero no se queda sentado esperando que las cosas pasen.

● Se recupera de los tropiezos. Ha vivido fracasos, pero eso nunca lo ha detenido.

● Encuentra retos en todo lo que hace. Busca oportunidades para retarse a sí mismo.

● Es competitivo. Incluso jugar un juego de mesa enciende el espíritu competitivo en usted.

● Negocia cada vez que puede. Los mercados de pulgas y salarios son sólo el principio.

● Mantiene la calma en medio de una crisis. Cuando las cosas se ponen difíciles, piensa de manera lógica.

● Lee noticias todos los días y libros: es un hábito que no puede evitar.

● Hace sacrificios para conseguir lo que quiere. Sabe que tiene que sacrificar algunas cosas en la vida para obtener un bien mayor.

● Nunca deja de perseguir sus sueños. Toma sus aspiraciones con seriedad ya que sabe que son una parte de usted.

● Toma decisiones con la cabeza y no con las emociones. En la mayoría de los casos,

Confía en su lógica más que en sus emociones.

