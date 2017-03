Ayuda gratis con la preparación de impuestos disponible

Share This With Friends:

WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) hoy les recordó a los contribuyentes que podrían ser elegibles para recibir ayuda gratis en casi 12,000 sitios de preparación de impuestos alrededor del país. Estos sitios generalmente están ubicados en centros comunitarios dentro de sus vecindarios y ofrecen asistencia tributaria a contribuyentes de bajos a moderados ingresos y a personas de edad avanzada.

El Programa de Ayuda Voluntaria al Contribuyente (VITA, por sus siglas en inglés) ofrece ayuda tributaria gratis a personas que generalmente ganan $54,000 dólares o menos al año, personas con discapacidades, personas de edad avanzada, y personas que no dominan el inglés y que necesitan ayuda con la preparación de sus declaraciones de impuestos. El programa de Asesoría Tributaria para Personas Mayores (TCE, por sus siglas en inglés) ofrece ayuda tributaria gratis, particularmente a personas mayores de 60 años de edad. Los voluntarios de VITA y TCE, certificados por el IRS, están adiestrados para ayudar con muchas preguntas tributarias, incluso sobre créditos, tales como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito por el cuidado de hijos y dependientes.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) es un crédito tributario significativo para aquellos trabajadores que ganaron $53,505 o menos en el 2016. El año pasado, más de 27 millones de trabajadores y familias elegibles recibieron casi $67 mil millones en créditos EITC, con una cantidad promedio de $2,455. La cantidad máxima del EITC para el 2016 es de $6,269 para familias que califican y que tienen tres hijos o más. Para recibir el crédito, contribuyentes elegibles deben presentar una declaración de impuestos, aunque este año no tengan la obligación de hacerlo. Los programas VITA y TCE pueden ayudar a contestar muchas de sus preguntas acerca del EITC y ayudarle a reclamar el crédito si califica. Los contribuyentes también pueden visitar el Asistente EITC que les ayudará a determinar su elegibilidad.

Antes de visitar un sitio VITA o TCE, los contribuyentes deberían informarse con la Publicación 3676-B para aprender acerca de los servicios disponibles. Para encontrar el sitio de VITA o TCE más cercano, puede usar la herramienta Localizar un sitio VITA/TCE en IRS.gov, descargando la aplicación móvil IRS2Go o a través del 800-906-9887.

Para asistencia con la preparación de su declaración de impuestos en un centro VITA o TCE, los contribuyentes deben llevar todos los documentos e información requeridos y que incluyen:

• Pruebas de identificación con foto para el contribuyente y su cónyuge

• Tarjetas de seguro social para el contribuyente, su cónyuge y los dependientes

• Una cartas de asignación del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) pueden substituirse para aquellos que no tienen número de seguro social

• Comprobante de su estado como extranjero, si es que piensa solicitar un ITIN

• Fechas de nacimiento del contribuyente, su cónyuge y dependientes

• Comprobantes de salarios e impuestos (Formularios W-2, W-2G, 1099-R,1099-Misc) de todos sus empleadores y personas que le hayan pagado un sueldo durante el año

• Comprobantes de intereses y dividendos de cuentas bancarias (Formularios 1099)

• Certificado de exención del seguro médico si lo recibió

• Una copia de su declaración de impuestos federal y estatal del año pasado, si dispone de la misma.

reynaldo@elhispanonews.com