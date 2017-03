Conocer los derechos no es suficiente, hay que saber ejercerlos

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Muchas de las personas deportadas últimamente tenían asuntos migratorios pendientes, pero eligieron el miedo y se escondieron pudiendo haber elegido ejercer sus derechos con una correcta asistencia profesional. Hay dos situaciones de riesgo para inmigrantes sin estatus legal valido que están generando muchos de los arrestos y deportaciones bajo el gobierno de Donald Trump: órdenes viejas de deportación y delitos cometidos hace años.

Es posible hacer algo antes que ICE toque la puerta. Todas las personas, sin importar su condición migratoria, tienen derechos civiles y derechos humanos. Sin embargo, conocerlos no es suficiente, hay que saber ejercerlos. Vivir sin un permiso de estadía legal y vigente en los Estados Unidos es una falta administrativa, NO ES UN DELITO. USTED TIENE DERECHOS.

Teóricamente, el nuevo gobierno se enfoca en deportar a “los criminales más peligrosos”, pero la realidad es otra. El presidente Trump siempre habla de “pandilleros, asesinos y narcotraficantes” cuando se refiere a la prioridad migratoria de su gobierno, pero en la práctica, una vieja orden de deportación es interpretada por las autoridades como un delito.

Además, la cosa se complica si se cometió un delito en el pasado. Un viejo delito que te hace deportable, son muchos los que califican. Esencialmente, cualquier delito con una condena de 365 días o más, aunque sea suspendida “probation”, también podría entrar en esa categoría.

Cada caso es diferente, alertan los abogados criminalistas y de inmigración, pero un migrante que se encuentre en una de estas circunstancias tiene opciones y, según los expertos, es mejor que actúen ahora, antes que las autoridades den con su paradero y se vean camino a sus países de origen.

Esta nota se realizó bajo la orientación de un abogado de inmigración y de un abogado criminalista, experto en el área de “alivio post convicción”, lo que significa que busca modificar o eliminar el record delictivo del pasado del inmigrante para evitar convertirse en prioridad de deportación.

Ordenes viejas de deportación

Muchos de los casos recientes de “redadas” o arrestos y deportaciones se han iniciado porque las autoridades de ICE han decidido ejecutar órdenes de deportación que fueron emitidas en el pasado pero que no se han cumplido, sea porque el migrante se escondió sin cumplirla o por otra razón.

Algunos de estos casos notorios han sido aplicados cuando el migrante se presenta a una “cita” periódica con ICE y las autoridades proceden a arrestarlos y deportarlos en vez de permitirles volver con sus familias y comunidades. Se trata entonces generalmente de casos en los que había una orden de deportación pendiente pero se había logrado una “orden de supervisión”.

Cuando hay una orden final de deportación, especialmente si no hay delitos en el pasado, es posible pedir una “reapertura” del caso, explicó Daniel Hanlon, abogado especialista en inmigración de Pasadena, California. Él advierte a las personas con viejas órdenes de deportación que no hagan caso del consejo de amigos o familiares que dicen que es “mejor no hacer nada”.

“A veces son consejos con buenas intenciones, pero equivocados. La realidad es que mientras la deportación no se ejecuta, los tribunales de inmigración siguen teniendo jurisdicción y se pueden reabrir los casos”, dijo el abogado Hanlon.

¿En qué circunstancia puede reabrirse un caso de deportación?

El experto Daniel Hanlon explico: “A veces se trata de probar que no hubo notificación adecuada de la audiencia de deportación y se deportó a la persona en ausencia. En otros casos la persona estaba presente en la deportación, pero un abogado puede convencer a la corte de que hay nuevos factores positivos, buena conducta, lazos familiares y pueden concederlo. Ahí se busca otro tipo de alivio”. “Hay que ver cada caso, porque todos son diferentes”, dijo Hanlon. “El inmigrante primero debe consultar con un abogado de inmigración. En casos donde hay un delito previo, entonces lo ideal sería que un abogado de inmigración trabaje con un abogado criminalista”.

El concejo de Daniel Hanlon para personas que tienen una orden de supervisión y temen ser deportados si se presentan a su cita con ICE:

“Si no vas a la cita, puede que vayan a buscarte”, dijo. “Y allí si nadie te salva de la deportación. Deben reconocer que una orden de supervisión no es un estatus legal”. No obstante, es posible que si el migrante se presenta a la cita y el agente ve que ya ha iniciado un proceso legal para reabrir su caso, le permitan quedarse para litigarlo.

“Es muy caro deportar gente, si hay una moción pendiente, lo más probable es que ICE permita que te quedes a litigarla. Tienen a personas más peligrosas para deportar”. Otros casos son los de personas que habrían o no tenido contacto con ICE, pero que cuentan con un delito antiguo en su haber, algunos datan de décadas. Algunos delitos te hacen automáticamente deportable y otros no.

Byron Aldana, un abogado especializado en “post conviction relief” con oficinas en el Centro de Los Ángeles, afirmo: “En esta situación es posible pedir una eliminación del delito del record para presentar una nueva declaración de culpabilidad. Pero esto solo puede lograrse en casos en los que hay un “error legal”.

El experto Byron Aldana, quien se ha dedicado exclusivamente a esta área de la ley durante 14 años, explicó: “Lo que hay que entender es que no se puede pedir una reapertura de un caso penal solo para beneficio del estatus migratorio de la persona. Tiene que comprobarse que hubo un error legal o que la persona no sabía las consecuencias migratorias de declararse culpable de un delito”.

“Aun así, no es fácil, pero es posible reabrir una vieja convicción y corregirla o presentar otra declaración diferente de culpabilidad, que no tenga las mismas consecuencias”, explicó Aldana.

Uno de los argumentos más fuertes en estos casos es que el acusado se declaró culpable o tuvo un “plea” por los cargos penales, pero ni el fiscal ni el juez le informaron de voz o por escrito que esta culpabilidad podría terminar por deportarlo.

“Si además el juez ve una buena razón para abrir el caso, si hay buenas cartas de apoyo a la persona, si está claro que merece una nueva oportunidad, puede que el resultado sea positivo”, explicó Aldana.

Hay personas que tiene temor de tratar de arreglar su record penal (criminal) por temor a que esto alerte a las autoridades migratorias de su situación, si al mismo tiempo son indocumentados y en algunos casos, residentes legales.

“Es poco probable”, dijo Aldana. “En los años que tengo haciendo este trabajo nunca vi que un abogado o una corte criminal refiera un caso a ICE por abrir una convicción antigua”.

Nada es imposible, sin embargo, especialmente en el nuevo ambiente político y el actual gobierno, pero generalmente se entiende que el gobierno está interesado en mantener una separación entre las autoridades migratorias y el derecho individual a acudir un tribunal regular para lograr alivio de un caso criminal.

No hace mucho que una mujer transgénero fue arrestada por ICE en El Paso cuando fue a pedir una orden de restricción contra su pareja, por violencia doméstica. El caso fue condenado por grupos defensores de la mujer, pero en este caso la detenida tenía varias deportaciones y delitos en su haber.

En términos generales es mejor consultar abogados y no notarios o paralegales, dijeron los abogados. Mejor aún quizá, comenzar con una consulta a organizaciones comunitarias como Chirla y otras, donde también cuentan con abogados gratis o de bajo costo.

EJERZA BIEN SUS DERECHOS

● Tiene derecho a permanecer en silencio frente a cualquier agente de la ley o de inmigración.

● Como regla general, un oficial de policía solo puede pedirle su nombre, dirección y una explicación de sus actos, en caso de que usted sea sospechoso de haber cometido un delito.

● Tiene derecho a no ser detenido por su apariencia, o por no hablar inglés apropiadamente.

● Tiene derecho a saber por qué ha sido detenido si agentes de inmigración tocan a su puerta.

¿QUÉ HACER SI LO ARRESTA INMIGRACIÓN?

● Responda solamente su nombre verdadero y no dé más datos sobre su entrada a EE.UU. o su lugar de nacimiento.

● Si usted teme regresar a su país de origen, comunique ese temor a un agente de inmigración.

● No muestre ningún documento, a menos que sea la carta de un abogado.

● Bajo ninguna circunstancia muestre un documento falso.

● No firme ningún documento sin la asesoría de un abogado.

● Pida una audiencia ante un juez de inmigración.

● Enseñe esta carta de sus derechos:

CARTA DE DERECHOS TO WHOM IT MAY CONCERN

Please be informed that I am choosing to exercise my right to remain silent and the right to refuse to answer your questions, based on my 5th Amendment rights under the United States Constitution.

If I am detained by an ICE official or by a police officer, I request to contact an attorney immediately. I am also exercising my right to refuse to sign anything until I consult with my attorney.

I would like to contact a lawyer at this number: ________________.

If you are at the door of my home, I do not give you permission to enter my home based on my 4th Amendment rights under the United States Constitution.

I will only permit you to enter my home if you show me a warrant signed by a judge or magistrate.

If you have such a warrant, please tell me and then slide it under the door.

Thank you

PREPARE UN PLAN DE EMERGENCIA CON SU FAMILIA

● Converse sobre sus derechos ante una redada con su familia y amigos.

● Memorice los números de teléfono de un abogado, si tiene uno, o el de una organización que pueda ayudarle.

● Siempre lleve consigo su carta de derechos.

● Autorice por escrito a alguien que se encargue de cuidar a sus hijos en caso de que sea detenido.

● Designe a una persona de confianza para tomar decisiones sobre sus bienes en caso de ser detenido. Instruya a esa persona sobre como retirar dinero de su cuenta bancaria para gastos de deportación o de abogado.

● Mantenga una copia de toda su documentación de inmigración con un familiar de confianza. También informe a esa persona donde mantiene usted sus documentos importantes como actas de nacimiento, actas de matrimonio, y pasaportes.

● Recuerde que solo personas con estatus migratorio legal podrán visitar el centro de detención.

● Comparta esta información con su familia.

! INVOLÚCRESE! ! INFÓRMESE! !NO ENTRE EN PÁNICO!

● NO debe vivir en estado de pánico, no se crea de rumores. Busque información en su consulado o en la organización comunitaria más cercana participando en foros educativos y de orientación.

● NO debe aislarse de la comunidad. Al contrario, acérquese a su consulado o a la organización comunitaria más cercana para aprender más sobre sus derechos.

● Así, en comunidad, podrá seguir luchando por una vida digna y justa.

arnoby@elhispanonews.com