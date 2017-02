¿Podrían los restaurantes llegar a ser santuarios para indocumentados?

Share This With Friends:

DALLAS.-Varios propietarios de restaurantes buscan convertirse en santuarios para indocumentados, un movimiento similar al que llevan a cabo algunas iglesias y ciudades en el país.

De acuerdo a un reporte de Associated Press, en esta iniciativa participan unos 80 restaurantes de lugares como Nueva York, Minneapolis, Detroit, Boston, Oakland, California y Anna Arbor, Michigan.

Los establecimientos aceptan políticas contra la discriminación, colocan carteles en las ventanas que declaran su condición de santuario y reciben información sobre derechos civiles, incluidos seminarios a través de internet sobre cómo pedir la documentación adecuada a agentes federales si hay un intento de redada. Algunos también ofrecen una línea de mensajes de texto para que clientes o empleados reporten cualquier incidente de acoso.

Según el reporte de AP, en el Russell Street Deli de Detroit, que sirve bocadillos y tortitas, los clientes que pasan por la puerta de este restaurante con diversidad racial encuentran un cartel que dice: “RESTAURANTE SANTUARIO, un sitio en la mesa para todo el mundo”.

“Tengo este pequeño lugar en el que yo decido cómo se trata la gente entre sí”, explicó a AP el propietario, Ben Hall, que se identifica como mestizo y que decidió unirse a la campaña después de que unos pocos clientes hicieran comentarios de tinte racial. “Si alguien tiene la necesidad de insultar a alguien… entonces no pueden participar. Se lo he dicho, ‘Hay otro restaurante al lado”’.

El movimiento está poco definido y es en gran parte simbólico. Los restaurantes son negocios privados sujetos a leyes y regulaciones laborales, y una designación de santuario no podrá impedir que agentes federales detengan a cualquier empleado sin permiso de residencia.

Miles de indocumentados se encuentran atemorizados ante las medidas que el presidente Trump pueda tomar para deportarlos. El anuncio del inicio de la construcción de un muro fronterizo y medidas más drásticas para deportar a indocumentados ha aumentado esta semana la ansiedad sobre posibles cierres de trabajo y un regreso a casa.

Reynaldo@elhispanonews.com