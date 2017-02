“La alcaldía de Dallas no quiere a Hispanos pobres en West Dallas”, Khraish

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Khraish Khraish dice que no es un villano y propone un plan para vivienda en West Dallas. Khraish dice que él solo trata de mejorar la vida de los habitantes pobres de Dallas mientras que los constructores solo quieren sacar provecho de la tierra. La mayor parte de las unidades que contempla en su propuesta, más de 1,000 apartamentos o casas, serían pensando en esa gente de modestos recursos, dijo Khraish, quien es socio de su padre, Hanna Khraish, de 83 años y copropietario de HMK Ltd.

“En West Dallas, se vive una seria confrontación social por las medidas arrasadoras que la ciudad está tomando para favorecer a inversionistas privados que conviertan a ese popular sector en una zona exclusiva de negocios lucrativos solo para unos corporativos”, afirmo vehementemente Gil Cerda, durante un evento desarrollado el pasado domingo en la Singleton Boulevard.

“Es inaceptable, que en el Siglo XXI, todavía hallan gobernantes y políticos que se aprovechen de la ignorancia y la ingenuidad de los humildes, y los engañen con propuestas que en el fondo solo benefician a los más poderosos”, agrego el exsargento del Departamento de Policía de Dallas, que se mostró indignado de ver como la Ciudad de Dallas, le niega la oportunidad de desarrollo y mejoramiento de calidad de vida a familias que por años han construido su único patrimonio en West Dallas.

También, la Presidenta del Partido Demócrata Tejano del Condado de Dallas, Frances Rizo, se mostró altamente molesta con los procedimientos arbitrarios e insolidarios de las autoridades municipales en el tema de la vivienda social para West Dallas: “Es inconcebible que la Ciudad de Dallas no tenga un Programa de Vivienda para familias de bajos ingresos”.

La reconocida dirigente Rizo comento que es de conocimiento público que el Gobierno Federal tiene múltiples programas para personas de bajos ingresos, para personas mayores adultas y para personas con discapacidades. A través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., “HUD” por sus siglas en inglés, se puede acceder a una vivienda decente y segura. Frances Rizo anoto: ¿Entonces, por que las autoridades de Dallas, hacen alianzas con los ricos para sacar a los humildes que toda la vida han vivido en West Dallas, pagando impuestos y ayudando al desarrollo de la ciudad, en vez de hacer lo que deben hacer como servidores públicos?

También es de información pública, que la Agencia Federal adelanta una investigación a la Ciudad de Dallas, sobre los dineros federales que ha recibido en los últimos anos de HUD para viviendas populares, y a la fecha no han informado en que se han invertido o que programas de vivienda han desarrollado; y las pocas respuestas que ha dado la Alcaldía de Dallas, han despertado más inquietudes que respuestas claras y satisfactorias.

En otras palabras, La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Dallas, Texas (DHA) no está brindando vivienda de calidad y asequible a familias y personas de bajos ingresos, y no estaría haciendo una administración efectiva y eficiente de programas de asistencia de vivienda, ni creando y cultivando oportunidades para que los participantes en el programa alcancen la autosuficiencia y la independencia económica, como dice la Misión de la entidad.

Es de suma importancia anotar que la Ley de Vivienda Justa prohíbe una gran variedad de formas de discriminación, incluyendo prácticas engañosas como aumentar los precios para ciertos grupos demográficos o proveer información falsa sobre la disponibilidad de propiedades.

La Administración de Vivienda Federal lleva un programa para ayudarlo con su primera compra de vivienda en cada estado. Este programa es conocido por su sigla en inglés como FHA y facilita el crédito hipotecario a través de instituciones financieras para compradores que:

• No podrían calificar a una hipoteca tradicional.

• No tienen un historial de crédito muy bueno.

• No tienen más del 3.5 por ciento para la cuota inicial.

Las Oficinas de Planificación y Desarrollo Comunitario de las ciudades tienen la responsabilidad administrativa de procurar desarrollar comunidades viables mediante la promoción de un enfoque integrado que ofrezca viviendas adecuadas, en ambientes apropiados para vivir y expandir oportunidades de desarrollo económico para personas de bajos y moderados ingresos.

Por tales razones, el empresario y activista político Roberto Chavarría, quien en la actualidad ostenta una alta dignidad publica en México, expreso que era fundamental hacer foros y debates comunitarios sobre el Desarrollo Económico y Social de West Dallas, sobre todo informando y asesorando debidamente a todos los habitantes del sector.

“No es legal, ni es ético, ni es moralmente aceptable, que familias de West Dallas, que ya pagaron su vivienda, después de decenas de años, la ciudad los coaccione a que tengan que darla por $10.000 o $20.000 dólares para que los depredadores financieros hagan jugosos negocios con sus terrenos”. Agrego Robert Chavarría.

También hay que recordar, que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) lanzo una campaña publicitaria nacional que ayuda a que el público reconozca las distintas formas de discriminación en la vivienda y lo que debe hacer si cree que sus derechos de vivienda justa han sido violados.

La campaña, que consiste en anuncios de servicio público impresos y digitales, se hizo conmemorativamente por la celebración del aniversario de la aprobación de la Ley de Vivienda Justa de 1968, la histórica ley que fue aprobada una semana después del asesinato del Dr. Martin Luther King Jr.

El líder comunitario Enrique Chávez, reconocido como “La Voz de West Dallas”, se mostró muy inconforme con el anuncio de las autoridades municipales de Dallas sobre la participación de la Organización Caridades Católicas en el difícil tema de las 305 familias desalojadas saltando normas procedimentales civiles y sin

Chávez comento que no cree en la sensibilidad de Caridades Católicas, pues muchas personas quedaron decepcionadas por la forma en que fue cerrado en West Dallas un Centro de Ancianos. “Hace seis meses, durante una semana completa, busque una entrevista con el Obispo de Dallas para que nos diera una explicación del porqué tomaron esa decisión sin una comunicación oficial previa a la comunidad, y no fue posible hablar con él ni con nadie, y hasta la fecha no hay explicación alguna; y lo que se necesita no es consejerías ni encuestas, queremos una solución real y efectiva al drama de los despojados de vivienda en West Dallas”.

