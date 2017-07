Aquietar la mente le ha ayudado a alcanzar el éxito

Share This With Friends:

La venezolana Alejandra Matos muestra que todo es posible como parte del elenco de la obra El Guardaespaldas (The Bodyguard) que llega este mes al Metroplex.

DALLAS.- Alejandra Matos ha logrado su sueño. Llegar de su natal Venezuela a Estados Unidos y ser parte de una producción de renombre a nivel nacional la han colocado por ahora en la cima de su carrera.

“Me siento plena al 200 por ciento, en ocasiones hasta miedo me da”, dice esta bailarina que forma parte del elenco del espectáculo de Broadway “The Bodyguard” (El guardaespaldas), basado en parte en la película de 1992 acción/ romántica con los protagonistas famosos Rachel Marron (Whitney Houston) y Frank Farmer (Kevin Costner), el guardaespalda titular.

Matos empezó a bailar desde muy pequeña en Venezuela, principalmente en programas de televisión infantiles. En ese rubro se mantuvo hasta los 22 años cuando decidió mudarse a este país. Llegó a Los Angeles en donde principalmente participó en segmentos comerciales después de lo cual decidió trasladarse a Nueva York.

“Y decidí moverme a New York porque había momentos cuando viajaba a New York y veía estos shows en Broadway y me inspiraba. Y dije, ¿yo quiero hacer esto, que tengo que hacer pues? (Y) Moverme a New York y entrenar muy fuerte fue lo que hice. Entrene mucho y empecé a audicionar para musicales. Y cuando me moví a New York mi sorpresa fue que no solo hay que bailar, hay que cantar y actuar. Vas a entrenar con los tres, baile, canto, y actuación. Y bueno fui a diferentes audiciones y la última que hice fue esta, la del guardaespalda, el ‘Bodyguard’. Fueron tres semanas de audición, fue fuerte, fue un reto bien fuerte para mi personalmente. Y yo quería mucho este trabajo y di lo mejor de mi por cuatro semanas y pues, aquí estoy”, mecionó Matos en una entrevista con el periódico El Observador.

Matos agradece a su mentora Cecilia Marta el haber conseguido este logro.

“Yo les llamó ángeles, son personas que nos guían”, dice en entrevista con El Hispano News.

Formar parte de este espectáculo a nivel nacional ha sido un periodo de aprendizaje.

“Es mi primera gran producción, la mayoría del resto del elenco son veteranos. Cuando hice la audición me dije ‘tengo que tener este trabajo’. Pasó mucho tiempo en que me avisaran y cuando la agencia me llamó yo me sentía segura sabía que eso me iba a llegar”, agregó Matos.

Esta venezolana piensa que hace falta más talento en Broadway, no solamente con la participación de latinos en las grandes producciones, sino con espectáculos que muestren nuestra cultura.

Una parte fundamental en su preparación, dice Matos, es el tiempo que le dedica a meditar cada día, cosa que le ayuda a estar fuerte para todas las presiones que enfrenta.

“Soy una persona muy sensible. Cualquier cosa me puede desestabilizar y hacer daño. Así que tengo que prepararme cada día para que eso no suceda. Calmar la mente ayuda a que todo funcione de manera correcta”, dice Matos.

No se puede dejar de hablar con ella acerca de la situación política en su país.

“Venezuela me duele, la adicción al poder de un pequeño grupo la está dañando, la adicción es una enfermedad, y no tienes una compasión ni por tu propia familia. Pero tengo esperanzas, después de la tormenta llega la calma y ya estamos llegando a un extremo en que la gente no come y eso tiene que terminar”, agrega Matos.

THE BODYGUARD

Como parte de la serie Musicales de Verano de Dallas se presentará en el Music Hall del Fair Park del 18-30 de julio, 2017.

Más información en:

http://music.hallfairpark.com/events.php?search_text=the+bodyguard+fair+park&gclid=CNXHutvD69QCFQqRfgodWocEuA

También estará en The Bodyguard:

Fort Worth, Bass Performance Hall, Agosto 1-6, 2007

Más información en:

https://www.basshall.com/tickets–events/2016-17-season/16-17-broadway-at-the-bass/the-bodyguard-the-musical/

Reynaldo@elhispanonews.com