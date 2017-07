Seis famosos que sufrieron un pasado de pobreza y necesidades

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Se considera que más de la mitad de la población mundial vive en la pobreza, lo cual implica que miles de millones de personas viven en situaciones precarias, sin servicios básicos, acceso a los cuidados de salud, educación y adecuada alimentación. Las cifras anteriores son alarmantes y muchas instituciones al igual que personas han estado trabajando por décadas para ayuda a que muchas personas salgan de la pobreza.

Se dice que la naturaleza divina es inherente a cada ser humano y existe una abundancia infinita, donde cada persona puede adherirse a esa abundancia, superar la pobreza y lograr grandes metas financieras. Si la esencia de cada persona es abundante, entonces ¿por qué existe tanta pobreza? La respuesta está en el paradigma de la pobreza que domina las mentes de todas esas personas, las condiciones externas como conflictos armados, corrupción, inestabilidad política, problemas de tierras, etc. Son el efecto de la mentalidad, la cual afortunadamente puede cambiarse.

Cuando la mente está cerrada en una idea, no puede concebir algo diferente, por ejemplo cuando la pólvora llegó a Europa se acusaba a las personas que la poseían de brujería o poseer poderes ocultos, ahora la gran mayoría de la gente entiende que es la pólvora. Con la pobreza sucede algo parecido, millones de personas les resulta complicado concebir un mundo de oportunidades, porque todo el ambiente que les rodea es pobre y las mentes se adaptan tanto, que se llega a la conclusión que vivir en la precariedad es normal.

Tom Cruise. Debido a que su familia era de pocos recursos y por la inestabilidad de su padre, Tom Cruise tuvo que vivir una etapa llena de pobreza en su infancia. Pasó por más de 15 colegios y luego tuvo que recorrer el país entero para encontrar algún empleo que de alguna manera le ayudara a sobrevivir, mientras seguía su sueño de ser actor.

Jennifer López. La protagonista de ‘Shades of Blue’ durmió por un largo tiempo en su estudio de baile al no tener suficiente dinero. Tras dejar su hogar en el distrito de Bronx, en Nueva York, López entró en una situación de absoluta precariedad en la cual tuvo que alimentarse solamente de las bases de las pizzas, pues su costo no superaba un dólar.

Selena Gómez. Su madre, quien la tuvo a los 16 años, no contaba en aquel entonces con los recursos necesarios para mantener a Selena. Le hacía falta dinero hasta para movilizar su automóvil, pues no quería pedirles dinero a sus padres.

Leonardo DiCaprio. También es otro actor que tuvo una infancia llena de bajos recursos. Cuando tenía apenas un año, sus padres tomaron rumbos diferentes y por eso le tocó vivir con su madre en suburbios de mala reputación en la ciudad de Los Ángeles.

Daniel Craig. Este James Bond, quien ahora participará del espectáculo ‘Purity’, también estuvo en la pobreza. El momento más difícil de su vida lo tuvo que vivir cuando se fue a estudiar a Londres. Durmió muchas veces en los bancos de Hyde Park porque no le alcanzaba el dinero para arrendar un dormitorio. Además, no tenía ningún respaldo familiar, pues sus padres lo habían perdido todo por las deudas.

Jessica Alba. Cuando Jessica era una niña, sus padres eran de bajos recursos, por ello, sufrió una infancia con situaciones de precariedad. Además, fue bastante enfermiza, lo que impidió que la situación de sus padres no mejorara en aquella etapa.