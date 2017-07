Opiniones a la celebración del 4 de julio de 2017 y de respaldo a los jóvenes soñadores de EE.UU.

Share This With Friends:

“Aunque celebramos el Día de la Independencia de un país libre, cada día con nuestro nuevo presidente, nos alejamos de la historia de cómo se fundó esta gran nación. La administración del gobierno federal y estatal, tiene que saber y tener en cuenta, que todos somos descendientes de inmigrantes, y nadie está por encima de la Constitución y de la Ley, la cual debe ser sin distinción de razas, credos religiosos, genero, pensamiento político o condición social”

Johnel Aguilera

__________________________________

“Como mujer activista y Presidenta de la Coalición de Organizaciones Mexicanas y Latinas, COM, este 4 de Julio de 2017 estuvo marcado por acciones que riñen con los altos valores de los Estados Unidos. Es inconcebible que el odio y la discriminación racial vuelvan a imperar. Me entristece que el Fiscal de Texas y otros fiscales de estados, no comprendan lo que representan los jóvenes sonadores formados y educados en las escuelas y universidades de nuestro país, pues las almas de estos dreamers están volando junto al águila estadounidense”.

María del Carmen Acosta

__________________________________

“Este ano el 4 de julio, fue una celebración agridulce; porque la celebración del Día de la Independencia, nos recuerda que dejamos de estar oprimidos y tenemos libertad, derechos y oportunidades. Pero en este nuevo gobierno está volviendo la violación a los derechos humanos utilizando el miedo para que así no recordemos que hay una constitución que nos rige a todos y debemos cumplirla y seguir sus protocolos. Y debemos recordar el trabajo que hicieron nuestros Padres Fundadores para que pudiéramos tener un mejor país para todos. Me pregunto: Que sentirían Adams, Jefferson, Franklin, Livingston y Sherman, si pudieran estar por un día entre nosotros y ver como un Presidente, Congresistas, Gobernadores, Alcaldes, están borrando de sus memorias lo que es la Constitución; y es que el Pueblo los eligió para que sus derechos no fueran violados y tener oportunidad en un país donde la libertad y el respeto al derecho son sus banderas”.

Janneth Vásquez

__________________________________

“Es muy duro, vivir con este temor de que terminen con el DACA, es como un fantasma que está siempre detrás de ti, que no te deja vivir en paz. No me puedo imaginar que sería de mi si me quitan el DACA, sobre todo si me deportan, aunque nací en México, es una país que no he pisado desde que tenía tres años”.

Ana Ramírez

__________________________________

“Necesitamos que todos aquellos que han levantado sus voces a favor de DACA, representantes, senadores, gobernadores, abogados, religiosos y activistas, que hablen ahora con más fuerza que lo están haciendo quienes nos quieren quitar este beneficio. Otro ataque liderado por republicanos para destruir nuestra victoria y la protección que tenemos. Es claro que iremos a otra batalla en las cortes. Todo esto está liderado por el presidente Trump”.

Cristina Jiménez

__________________________________

“Urjo al presidente electo y a la nueva administración que se lo piense mucho antes de poner en peligro el estatus” de ese tipo de indocumentados, a los que la administración Obama protegió con una ley para protegerles de posibles deportaciones.

“Estos niños no hicieron nada malo. Han estudiado aquí, han declarado su juramento a la bandera y han servido en las Fuerzas Armadas”, señaló Obama, que promovió un programa que beneficia a más de 1.7 millones de indocumentados que eran menores de 31 años en junio del 2012.

Barack Obama, había pedido al presidente, Donald Trump, que haga lo posible por proteger de la deportación a los indocumentados que llegaron al país de niños contra su voluntad y se han educado en el país.