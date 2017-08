Estudio comprueba los beneficios de los probióticos

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Ahora que el mundo de la ciencia ha empezado a hablar de la pérdida de eficacia de los antibióticos o resistencia a los antibióticos, el Centro Medico de la Universidad de Nebraska publicó el estudio que a mayor escala se ha realizado sobre probióticos. Hay que saber, que los probióticos con microorganismos vivos que se agregan a los alimentos o a los medicamentos, produciendo efectos benéficos en la salud de quienes los consumen.

Los probióticos, entendidos como productos que tienen un alto contenido de bacterias supuestamente beneficiosas, fueron ignorados por mucho tiempo, en comparación con los antibióticos, sobre los que se tiene mucha información. Según la Asociación Española de Pediatría, la mayor evidencia científica para el uso de probióticos es la reducción de la duración de la diarrea aguda y la prevención de la diarrea aguda nosocomial y adquirida.

También hay evidencia en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, en enfermedades respiratorias y alérgicas. Otros efectos potencialmente beneficiosos son la prevención de la diarrea del viajero, el colon irritable, los cálculos renales, las infecciones urogenitales, la pancreatitis, la encefalopatía hepática, el hígado graso no alcohólico, Helicobacter pylori, la enfermedad inflamatoria intestinal, el sobre crecimiento bacteriano intestinal, la prevención del cáncer, la reducción del colesterol, la intolerancia a la lactosa, la caries dental y la enterocolitis necrosante.

Un equipo liderado por el investigador Pinaki Panigrahi, desde el 2008, empezó a investigar en un área rural de la India, el uso de un probiótico diseñado para el estudio a realizarse, el cual fue administrado a miles de recién nacidos seleccionados aleatoriamente.

Se trataba de un producto que contenía la cepa de Lactobacillus plantarum, capaz de unirse a las células intestinales, al que se le añadió azúcar para que ayudara a nutrir la bacteria. Lo sorprendente, la mezcla resultó ser altamente eficaz.

Los bebés que tomaron este compuesto tuvieron un riesgo menor de desarrollar sepsis, una grave enfermedad que desencadena una inflamación en todo el cuerpo y que es la causa muerte de casi 600.000 recién nacidos cada año en el mundo.

El origen de esta enfermedad suele comenzar en el intestino, donde el cuerpo tiene una “respuesta exagerada” a una infección bacteriana. Lo que comprobó el estudio fue que los probióticos pueden prevenirlo al eliminar los microbios nocivos o deteniendo a los benignos de cruzar al corriente sanguíneo y causar infecciones.

Es más, sólo el 5.4% de los niños que tomaron el compuesto desarrollaron sepsis, frente al 9% que la desarrolló tomando placebo. Estadísticamente esto quiere decir que hubo una reducción del 40%.

Además, advierte el periódico The Atlantic, el efecto positivo puede ser mayor, pues a los recién nacidos sólo se les suministró el probiótico por una semana.

Aunque el estudio buscaba ampliarse hasta involucrar a 8.000 bebés, paró cuando llegó a 4.557 recién nacidos. Un grupo de expertos que debían monitorear el estudio lo cancelaron por una razón ética: no podían permitir que la mitad de los niños no recibieran un tratamiento que parecía ser exitoso.

De todas maneras, comparado a los estudios que se venían desarrollando con probióticos, este es el más grande. El que le sigue sólo incluyó a 1.315 recién nacidos.

Además, el trabajo de Panigrahi demostró que su probiótico también reduce el riesgo de infecciones generados por dos grandes grupos de bacterias: las gram positivas, en un 82%, y las gram negativas, en un 75%.

