Cumpliría 90 años de edad César Chávez Roberto Alonzo rinde homenaje de su natalicio

Dallas, Texas. El diputado estatal demócrata por el Distrito 104 de Dallas, Roberto Alonzo, rindió homenaje al incansable luchador social y líder méxicoamericano César Chávez en el 90 aniversario de su natalicio.

Alonzo destacó que por “su histórico legado que nos dejó” fue designado de manera oficial por el estado de Texas el “Día de César Chávez”, el cual se conmemora el 31 de marzo.

César Chávez fue fundador y líder de los United Farm Workers of America (UFWA). Pasó gran parte de su juventud como trabajador agrícola migrante y aprendió de primera mano las indignaciones que causa ser ciudadano de segunda clase y las duras condiciones de trabajo y de vida insalubres que soportaban los que cuidaban los campos.

En 1962, Chávez fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas que ganó prominencia nacional sólo tres años más tarde, cuando ofreció apoyo a los trabajadores que estaban siendo oprimidos por los productores de uva de California. Este respaldo le valió para consolidarse como líder de la famosa huelga de 5 años.

Roberto Alonzo señaló que al final de este “histórico” movimiento huelguístico, la entonces ya poderosa organización DFW había organizado a toda la industria de las uvas en California y había negociado los primeros acuerdos de un contrato colectivo de trabajo entre los campesinos y las corporaciones estadunidenses.

Entre otros objetivos alcanzados, Chávez y la UFW lograron la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas de California, la primera ley en la historia de los Estados Unidos que otorga a los trabajadores agrícolas el derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente.

A lo largo de su vida, César Chávez trató de hacer avanzar La Causa, un movimiento que luchaba a través de medios no violentos, al utilizar huelgas y boicots.

Como parte de su lucha no violenta -expresó Alonzo- Chávez, en algunas ocasiones, también emprendió largos ayunos para llamar la atención del público sobre la lucha de los campesinos.

El recordado líder méxicoamericano continuó dirigiendo la UFW hasta su muerte, sucedida el 23 de abril de 1993.

“César Chávez optó por dedicar su vida a la búsqueda de la justicia social y económica a través de medios no violentos, y su coraje y firmeza en esta gran obra trajo mejor salud, mayor seguridad, y esperanza para un futuro más brillante a la gente incontable. Su lema en la vida, “Sí se puede”, encarna el legado que Chávez ha dejado para el beneficio del mundo, y sus principios de igualdad, justicia y dignidad para todos los estadunidenses siguen siendo tan esenciales y relevantes hoy como lo fueron cuando comenzó su importante trabajo de gran luchador social”, enfatizó Roberto Alonzo.

