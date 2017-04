Migración de EE.UU. detiene a mexicano porque su hija es más clara

Share This With Friends:

NUEVA YORK.- Una mujer denunció a un hombre que viajaba con su hija de tres años en un vuelo de United Airlines, de Cancún a Nueva York, solo porque el padre no tiene el mismo color de piel de la niña que es más claro, por lo que las autoridades migratorias de Estados Unidos lo detuvieron e interrogaron, contó su esposa Maura Furfey.

“Siempre habrá personas que hagan comentarios racistas, pero nunca pensamos que los sobrecargos tomarían una de estas observaciones en serio”, lamentó su cónyuge estadounidense en un artículo publicado el lunes en The Huffington Post.

La pesadilla de Furfey y su familia comenzó cuando ella conducía al aeropuerto de Newark, en el área metropolitana de Nueva York, y recibió la llamada de un sargento. Había habido un “incidente” en el vuelo de United Airlines en el que viajaban su esposo y su hija. Su corazón se detuvo. El agente aduanero intentó calmarla y le explicó que ambos estaban bien, pero que otro pasajero había acusado a su marido de tráfico de menores.

“Ella aseguró que mi hija de piel blanca no se veía como su padre mexicano y eso le hizo sospechar que la había secuestrado”, relata Furfey y agrega que no existía ninguna evidencia ni razón para respaldar la denuncia.

Cuando el avión aterrizó, un grupo de oficiales de la Autoridad Aeroportuaria y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se acercó al hombre y lo escoltó afuera de la aeronave.

Los agentes empezaron a lanzar preguntas: dónde había nacido, en dónde había sido registrada, quién era la madre. Él no sabía lo que pasaba. Su hija no paraba de llorar, según lo cuenta Furfey. Ella corroboró las respuestas de su esposo y las autoridades se convencieron de que no mentían, pero afirmaron que “no valía la pena” investigar el estado mental de la denunciante.

Todos los documentos migratorios de su esposo estaban en regla: su permiso de residencia, su pasaporte y una autorización de Furfey para que la menor abandonara Estados Unidos para visitar durante una semana a la familia de su marido. Días después de tramitar una queja ante la aerolínea obtuvo una disculpa y un cupón de 100 dólares para su siguiente vuelo con United.

“Es inútil porque nunca volaremos con esta empresa en particular”, ha escrito. La compañía se había visto envuelta en otro escándalo, tras expulsar de forma violenta a un pasajero de un vuelo que había sido sobrevendido.

“Fue una experiencia aterradora para nosotros, una simple revisión de los pasaportes o de los registros de los viajes de mi esposo hubieran demostrado que no había ningún problema y nos hubiera ahorrado el drama y el estrés que esto creó”, reclama la mujer, que enseña español en una escuela del Bronx.

“En este clima político lleno de odio, estábamos preparados o eso pensábamos, pero nunca pudimos haber estado preparados para esto”, finalizó Furfey.

