¿Tuvieron la oportunidad de Descubrir Dallas ISD?

A principios de este mes, el Distrito Escolar Independiente de Dallas (Dallas ISD) realizó la más grande exhibición de su oferta académica durante la feria escolar Descubre Dallas ISD. Sirvió como recordatorio de las diversas opciones educativas disponibles para las familias en el Distrito 8 y en todo el Dallas ISD.

En la feria estuvieron presentes representantes de las 228 escuelas del distrito y fue el primer evento donde se resaltaron todas las opciones académicas, desde programas de prekínder hasta las academias universitarias.

Muchos padres compartieron su experiencia y comentaron que no estaban enterados de la variedad en la oferta académica disponible en el Dallas ISD. Eso nos comprueba que debemos seguir compartiendo nuestra historia, a quiénes servimos, y las escuelas que tenemos que se adaptan a las necesidades de todo tipo de estudiante.

Las escuelas que ofrecen el programa de lenguaje dual bilateral fueron muy populares y los padres aprovecharon el evento para recibir más información. Básicamente, en este programa se tiene en el mismo salón a estudiantes que hablan español y estudiantes que hablan inglés. Se les enseña el mismo currículo en los dos idiomas, y de esta manera desarrollan estudiantes bilingües, biculturales y capaces de leer y escribir en ambos idiomas.

Nuestro plan es promocionar el Dallas ISD para asegurar que a nuestras familias no se les venda la idea de que otras escuelas son mejores que las del distrito cuando sabemos que no lo son. Se puede considerar este tiempo como un periodo de exploración. La feria escolar Descubre Dallas ISD fue solo el comienzo de una relación duradera y significativa. Así como cuando uno conoce a otra persona, hay que tener múltiples interacciones. ¿Han visitado las escuelas que les interesaron para ver si alguna de ellas es la mejor para sus hijos? ¿Han llamado al director para dejarle saber sobre todas las cosas maravillosas que les gustaron de su escuela?

Ayúdennos a difundir el mensaje del Dallas ISD y compartan las increíbles opciones académicas que tenemos para los estudiantes.

Notas positivas del Distrito 8

• En el Distrito 8, tengo la fortuna de servir a una comunidad que apoya el trabajo que estamos haciendo en el Dallas ISD. Cada estudiante, maestro, director y empleado merece un reconocimiento por formar parte de este núcleo que hace posible que logremos tener éxito.

• Este mes, estudiantes de Multiple Careers Magnet entregaron coloridos caballos mecedores de madera coloridos que construyeron al Ronald McDonald House de Dallas. Es un proyecto en el que han estado participando los últimos cinco años, antes de Navidad. Los estudiantes aportan el trabajo, desde cortar las piezas, hasta terminarlas y pintarlas, y ensamblarlas hasta tener el producto final. Los caballos serán vendidos en la tienda de regalos de Ronald McDonald.

• Los estudiantes de Obadiah Knight Elementary School ayudaron a celebrar la alfabetización durante un gran evento de donación de libros. Cada uno recibió una copia de Rosie Revere, Engineer de Andrea Beaty, donado por el programa Ford Driving Dreams y la organización sin fines de lucro, First Book. La contribución forma parte de una donación más grande de 10,000 libros nuevos distribuida a 100 escuelas en el norte de Texas.

• Recientemente, J.W. Ray Elementary School recibió una donación generosa de Looney & Associates, quienes proporcionaron al plantel su propia lavadora y secadora. La agencia de diseño interior respondió así a una necesidad a la que se enfrentan muchas de nuestras escuelas para poder promover la buena higiene diariamente. La agencia planea continuar apoyando a la escuela en otros ámbitos que identificaron. Gracias a los residentes del Distrito 8 por ayudarnos a seguir en el camino del éxito. Les deseo una feliz temporada festiva y un feliz año nuevo.