Sessions dice que su meta no es deportar jóvenes indocumentados

Share This With Friends:

Washington.-El fiscal general, Jeff Sessions, aseguró hoy que la meta de su Gobierno no es expulsar a los jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers” (soñadores) y protegidos de la deportación por el programa de Acción Diferida (DACA), proclamado en 2012 por el expresidente Barack Obama.

En una entrevista con el canal Fox, Sessions reiteró la posición oficial del Ejecutivo y aseguró desconocer la razón por la que fue deportado el 20 de febrero el joven Juan Manuel Montes Bojorquez, quien ayer interpuso una demanda contra el Gobierno para solicitar información sobre su expulsión.

El caso del joven ha ganado gran popularidad porque diferentes organizaciones, como el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), aseguran que esta es la primera vez que el Gobierno de Donald Trump deporta a uno de los jóvenes indocumentados que se beneficiaron de DACA.

La versión de las organizaciones contrasta con la de la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), que asegura que el joven perdió la protección de DACA al abandonar el país sin una autorización, viajar a México y luego tratar de volver a entrar en Estados Unidos de manera irregular.

Montes Bojorquez, además, fue condenado por hurto en julio de 2016, según dijo hoy a Efe un alto funcionario de la CBP, que pidió el anonimato.

Sin entrar en tanto detalle, Sessions aseguró que los principales objetivos del Gobierno son acabar con la “ilegalidad de la frontera”, controlar la inmigración irregular y deportar a los inmigrantes que han cometido crímenes y que tienen órdenes de deportación, pero siguen viviendo en Estados Unidos.

“Los beneficiarios de DACA no son un objetivo. No sé por qué se aprehendió a este individuo”, subrayó Sessions.

Desde su promulgación en 2012, el programa DACA ha servido para frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños y, además, les ha permitido obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir.

Durante la campaña electoral, el presidente, Donald Trump, prometió deportar a los “dreamers” y acabar con DACA, pero posteriormente ha reconocido que este “es uno de los temas más difíciles” con los que se enfrenta en su Presidencia y aseguró que lo encarará “con corazón”, aunque no ha proporcionado más detalles.

arnoby@elhispanonews.com