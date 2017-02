Residentes legales en la mira de Trump

Share This With Friends:

Dallas, Texas. El presidente y su equipo asesor ha generado muchas confusiones con su plan migratorio, tal vez la ignorancia en asuntos de manejo del derecho público y la función pública, el desconocimiento a la Constitución y a los Tratados Internacionales, y a la misma Ley de Inmigración, empeoran la situación.

Demasiada confusión está generando las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre procesos migratorios, sobre todo entre residentes legales. Los portadores de las llamadas “Green Card” NO son parte de la orden relativa al veto de los siete países con mayoría musulmana: Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen; sin embargo, el equivocado criterio de la discrecionalidad de los oficiales de inmigración, los podria estar llevando a actuar con arbitrariedad y con abuso de la función pública.

Es importante diferenciar entre esa orden ejecutiva y la que impacta directamente a los hispanos.

1. El muro.- Trump ordenó la construcción de un muro fronterizo con México, proyecto que deberá analizar el Congreso, donde se aprobarían los recursos necesarios. El debate con México se ha centrado en si pagará o no la construcción y cómo. Se ha dicho que con un impuesto del 20% a productos mexicanos, pero que se analizan otras opciones.

2. Policía fronteriza. El presidente ordenó enviar 5,000 agentes para evitar el ingreso de inmigrantes sin documentos, incluso ya han expresado que las órdenes del presidente les están permitiendo “hacer su trabajo”.

3. Ciudades santuario. Recortes de recursos federales a metrópolis donde se apoya a los inmigrantes sin documentos, como Nueva York o Los Ángeles.

4. NO hay una decisión aún sobre los llamados “Dreamers”, del programa DACA.

Sobre la polémica orden contra musulmanes y refugiados:

5. El veto. Debido a supuestos motivos de seguridad y no de discriminación a musulmanes, se prohíbe la entrada a quienes provengan de Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, pero quienes tengan visa y arriben a EEUU no podrán ser deportados, según una orden de la jueza Ann M. Donnelly.

6. Residentes legales. Esta medida NO afecta a ningún residente legal de los EEUU o quienes tengan “Green Card”, y si esa persona viaja de alguno de los países vetados será revisado más “exhaustivamente”, pero no se le debería impedir su ingreso, indicó la Casa Blanca.

7. Denuncias. Las reacciones han sido varias, principalmente de la orden contra musulmanes, por las que ha habido denuncias, como la que presentó el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, para intentar invalidar las disposiciones. A esa demanda se sumaron empresas grandes Silicon Valley, como Amazon.

Los cambios en procesos migratorios y Emisión de visas que afectarán a los Extranjeros fuera y dentro del país

Dentro de la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump sobre musulmanes, también hay medidas que afectarán procesos migratorios y consulares para todo inmigrante. Expertos prevén requisitos más onerosos y recomiendan renovar visas con mucha antelación.

Si una persona está procesando su tarjeta de Residente Legal Permanente “Green Card” o cualquier otro derecho migratorio o si es poseedor de una visa de no inmigrante que requiere renovación cada cierto tiempo (por ejemplo una visa H, O, P o L), una de las recientes órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump le afectará muy pronto, con posibles retrasos y más requisitos para calificar.

Este tema se ha discutido muy poco en los medios, ya que estas cláusulas están en la misma orden que restringe la entrada de refugiados y de personas de siete países de mayoría musulmana.

Las secciones 4 y 8 de la misma orden ejecutiva están causando preocupación en la comunidad legal, ya que hacen cambios substanciales al procesamiento de visas en las embajadas y consulados estadounidenses y también al “vetting” o condiciones para la aprobación de beneficios migratorios.

El abogado especializado en inmigración David Nayzad, afirmo: “Podemos anticipar que esos cambios tendrán un efecto negativo en los tiempos de procesamiento, es decir, habrá más retrasos en USCIS para diversos procesos migratorios, largas colas para entrevistas en consulados y atasco en la frontera, si es que se obliga a CBP a aplicar este tipo de “screening” o revisiones adicionales en los puertos de entrada”.

Entrevistas en los consulados y aprobación de visas

Los afectados más inmediatos son las personas que están procesando visas de no inmigrante en consulados en el exterior y particularmente aquellos que están en este país y que deben renovar una visa existente, dijeron expertos en la ley migratoria.

Greg Chen, director de defensa de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), dijo que cuando los estadounidenses se den cuenta de lo que significan estos cambios, “verán que Donald Trump ha puesto una enorme traba en el sistema de visas para viajes” que afectará a negocios y familias de este país, tanto como a extranjeras.

El período de tiempo que tomar renovar una visa de no inmigrante en un consulado comenzará a aumentar de inmediato, dijeron expertos, debido a que la orden del Presidente Trump emitida requiere que los oficiales consulares entrevisten a TODOS los que están renovando visas, aunque estos sean los llamados “bajo riesgo”.

El abogado Nayzad recomienda a personas que deban renovar visas que comiencen el proceso con un año de antelación al vencimiento de la misma. “Tal y como están las cosas hoy en día, la extensión de algunas visas toma 6 meses. Esto podría alargar aún más el tiempo que llevará el proceso”, indicó. “Además, recomiendo solicitar en persona y no por medio de papeleo”.

No está claro el efecto que este nuevo proceso tendrá en las personas de países limítrofes (Canadá y México) que tienen visas como la TN, relacionada con el Tratado de Libre Comercio, y que usualmente renovaban sus visas al salir y entrar de nuevo al país, indicó el abogado Angelo Paparelli, también experto en inmigración. “Hay una regla de revalidación automática de ciertas visas que evita que las personas deban pasar por el consulado o entrevistarse. Puede que estos cambios afecten este proceso”, dijo Paparelli.

Se recomienda que las personas con este tipo de visas consulten a sus asesores legales u organizaciones especializadas antes de tratar de renovar sus visas o salir del país. Anteriormente, las personas con una visa previamente aprobada que pedían una extensión y que no tenían problemas de cumplimiento de la ley o eran ancianos o menores de edad, podrían pedir sus extensiones por medio del “Visa Interview Waiver Program”, sin volver a pasar por una entrevista en la oficina consular.

La orden ejecutiva emitida elimina de inmediato el Programa de Exención de Entrevista para Visas, obligando a todos los solicitantes, incluso a los que son de bajo riesgo y sólo esperan renovaciones, a pedir una entrevista y exponerse a la expiración de su visa si no lo hacen con tiempo suficiente.

Ante la acumulación de casos, indicó el abogado Paparelli, las entrevistas “pueden terminar siendo más cortas” y la seguridad disminuirá en vez de aumentar. La orden requiere la contratación de más personal para el Consular Fellows Program, personal consultar con conocimiento de idiomas que serían entrenados para hacer estas entrevistas.

Lo que preocupa según el abogado Greg Chen, Director de AILA:

“Primero, esto tomará tiempo y recursos. La medida ha sido implementada de inmediato así que abrumará a los consulados y causará problemas en negocios que dependen de personas con estas visas. Y luego, le va a dar mucha autoridad a un grupo de becarios “fellows” rápidamente entrenados, que ganan un menor salario, para hacer decisiones de vida o muerte”.

Indicó que el efecto de estos cambios se hará sentir de inmediato para negocios y familias estadounidenses. “Este nuevo requisito de entrevistar en persona a todos los que renuevan visados va a imponer grandes costos, va a afectar a negocios y retrasar las operaciones de las oficinas del Departamento de Estado en todo el mundo”.

“El Presidente Trump se ha jactado siempre de ser un empresario global, pero lo que está haciendo es cerrar el país al mundo, poner muchas dificultades para visas, viajeros y negocios internacionales”.

Requieren probar que un inmigrante será un “miembro productivo de la sociedad”

La sección 4 de la misma orden ejecutiva dirige a varias agencias federales, incluyendo DHS y FBI a participar en el diseño de un nuevo “standard” para seleccionar a los migrantes que deban recibir un beneficio migratorio.

Algunos abogados creen que estas secciones posiblemente exceden la autoridad del presidente, ya que hacen cambios en la forma en que se otorga inmigración legal y esto debe ser legislado y no cambiado por orden ejecutiva.

De ahora en adelante, los solicitantes de un beneficio, por ejemplo una tarjeta de residencia, deberán demostrar que “van a convertirse en un miembro positivo de la sociedad o a hacer una contribución que está en el interés nacional de Estados Unidos”.

Este es un estándar que no está contemplado por la ley actual, que mide variables mucho más específicas, como por ejemplo, si la persona “no se convertirá en una carga para la sociedad” (si tiene la forma de mantenerse o alguien que la mantenga).

Por el momento, este nuevo estándar no debería aplicarse a casos pendientes, ya que la orden sólo pide un reporte sobre cómo cambiar estos requisitos, pero el asunto ya está causando preocupación.

Avideh Moussavian, abogada de políticas públicas para el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC), dijo que les preocupa el tipo de preguntas que se haría a las personas que estén procesando beneficios migratorios.

“El lenguaje de la orden es muy amplio y desconcertante”, dijo Moussavian durante una teleconferencia de NILC que analizó la orden. “¿Qué significa ser un miembro positivo de la sociedad, o contribuir con el interés nacional? Creo que esto implicará una carga probatoria muy grande para los que piden beneficios y creará muchos retrasos”.

Familia de sirios deportados desde Philadelphia votó por Trump

Una familia siria del área de Philadelphia lucha en este momento para que seis de sus miembros retornen a Estados Unidos después que fueran deportados el fin de semana. La paradoja de la situación es que los familiares de los afectados votaron por Donald Trump en la elección presidencial de noviembre.

“Entiendo que él quiera un Estados Unidos seguro”, dijo Sarmad Assali a NBC en referencia a la orden ejecutiva del presidente de no permitir la entrada a nacionales de siete países de mayoría musulmana por 90 días. “Estamos todos de acuerdo. Quiero tener un país seguro. Pero la gente nos necesita y necesitamos estar para ellos”.

Los deportados son los dos hermanos de Assali, las dos esposas y sus dos hijos. Todos son portadores de Tarjetas de Residentes Legales Permanentes “Green Cards’. Para completar, los Assali son cristianos ortodoxos, una comunidad perseguida por extremistas musulmanes en el medio oriente. Los sirios de fe cristiana han vivido el Allentown, Pennsylvania, por más de 100 años.

Según Assali, quien es ciudadana estadounidense, los familiares llegaron antes que una jueza de Nueva York pusiera un alto al veto de Trump y que la misma Casa Blanca aclarara que los portadores de ‘Green Cards’ no estaban incluidos. Los seis sirios fueron enviados de vuelta al medio oriente y ahora se encuentran en Damasco, Siria, un país devastado por la guerra.

Abogados de la Unión de Libertades Civiles ahora tramitan una demanda contra el gobierno por la ilegalidad de la deportación. También aspiran que se autorice su reingreso. Los Assali, que confesaron a NBC que votaron por Trump, compararon la política migratoria de Trump similar a la de ISIS. “Ellos preguntan, ‘¿Eres cristiano? Y si no eres lo que ellos quieres te cortan la cabeza. Ahora en EEUU te preguntan ¿Eres musulmán? Y tienes que cambias de religión”, dijo la mujer.

El menor de 5 años que el gobierno de Donald Trump consideró una “amenaza”

Tiene 5 años, es de origen iraní y fue retenido por las autoridades en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Washington D.C., este sábado como resultado de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

Las imágenes que capturaron las cámaras de la cadena CNN son la de un niño asustado y desorientado en los brazos de su madre, en los pasillos del aeródromo, luego de ser liberado. Pero, para el Presidente Trump y sus subalternos, el pequeño era una amenaza. El menor fue uno de los más de 100 extranjeros que durante el fin de semana fueron detenidos tras el veto de Trump que impide ingreso a EEUU por 90 días de ciudadanos en países de mayoría musulmana así como de refugiados.

“Asumir que por la edad y género una persona no representa una amenaza, sería equivocado y estaría mal”, dijo Sean Spicer, secretario de prensa de Trump, al reaccionar a la noticia.

Por su parte, el senador Chris Van Hollen indicó que el menor es ciudadano estadounidense y vive en Maryland. El demócrata catalogó de “indignante” que mantuvieran al niño en cautiverio por, aproximadamente, cinco horas a pesar de que se les informó a oficiales con anticipación de su arribo.

