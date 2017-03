Share This With Friends:

IS THAT A GUN IN YOUR POCKET?..., una divertida comedia que toca el importante tema sobre control de armas en Estados Unidos, estrena este 31 de marzo en las plataformas VOD iTunes, Google Play, Amazon Instant, Vudu y Sony Xbox. Como parte del elenco, participarán los actores latinos Fernanda Romero (The Eye, Without Men), Horatio Sanz (Saturday Night Live y Wreck it Ralph) y Jacqueline Pinol (CSI: New York y 24).

Si hay algo que los hombres de Rockford, Texas, aman más que a sus mujeres, son sus armas. Pero la vida en este pueblo pacífico cambia cuando un incidente con el hijo de una de las esposas, Jenna (Andrea Anders), toma un giro inesperado y ella decide tomar acción contra una cultura obsesionada con las armas. Jenna inicia un movimiento convenciendo a todas las mujeres del pueblo de aplicar la abstinencia sexual hasta que todas las armas sean entregadas. Una divertida y salvaje confrontación se desata, convirtiéndose en una guerra de sexos. Mientras las tensiones suben, y el libido también, los hombres y mujeres de Rockford deben decidir qué es realmente importante: mantener la paz en sus hogares o conservar sus armas.

Los actores latinos Fernanda Romero, Horatio Sanz y Jacqueline Pinol hacen parte de este sensacional elenco. Fernanda da vida a Connie, la sexy amiga latina del grupo, a quien le cuesta mucho este pacto ya que desea quedar embarazada. Mientras tanto, Horatio interpreta al esposo de Connie, Luis, quien como todos sus amigos, está desesperado por la abstinencia que se les está aplicando. Jacqueline Pinol, por su parte, interpreta a una periodista que viene a Rockford interesada por la huelga de sexo, a cubrir la noticia que termina por volverse nacional.

Provocativo y oportuno, Is That A Gun In Your Pocket?… está listo para desatar conversaciones sobre el control de armas en Estados Unidos al igual que el empoderamiento femenino y la sexualidad, mientras ofrece una historia de comedia romántica que llena el corazón.

Del escritor, director y productor Matt Cooper (Last Supper, Panic, Perfect Opposites) y su socia productora Lori Miller, Is That A Gun In Your Pocket?… fue seleccionada el año pasado por audiencias top y jurados de varios festivales de cine en estados con un número extenso de portadores de armas.

Is That A Gun In Your Pocket?... es dirigida, escrita y producida por Matt Cooper. Lori Miller también es productora y David Cooper es productor ejecutivo. La edición es de Luis Colina con cinematografía realizada por Armando Salas. La música fue compuesta por Tom Howe.

La película podrá verse en las siguientes plataformas VOD: iTunes, Google Play, Amazon Instant, Vudu y Sony Xbox.

RT: 97 minutos/ Rated R

