El gobierno salvadoreño ampara a connacionales en el Norte de Dallas

Dallas, Texas. Durante una extenuante pero fructífera jornada educativa e informativa, la Viceministra de Relaciones Exteriores Liduvina Magarín y el Cónsul General de El Salvador para el Norte de Texas, José Mario Mejía Barrera, desarrollaron e implementaron acciones para los salvadoreños que residen en el Norte de Texas sobre los nuevos apoyos del gobierno en materia de inmigración como medidas preventivas ante el confundido panorama creado por el nuevo gobierno estadounidense para los inmigrantes sin un estatus legal.

Ya el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, había anunciado la semana pasada los nuevos apoyos en materia de asesoría legal que la institución ha puesto a disposición para la comunidad de compatriotas que residen en Estados Unidos.

El canciller Martínez explicó que como parte de la estrategia en el tema migratorio que ejecuta desde noviembre de 2016, se desarrollan al menos tres grandes componentes en busca de garantizar la seguridad y la protección de los derechos de los connacionales a partir de: a) Las gestiones del gobierno salvadoreño en Estados Unidos a escala federal, estatal y local. b) Acciones a nivel regional y subregional y c) Acciones dentro del país.

Asimismo, detalló que esta estrategia se ha implementado en dos fases, la primera incluyó el fortalecimiento de alianzas a nivel político-diplomático con países amigos y organizaciones internacionales; la cual permitió la conformación del Grupo Trinacional de Alto Nivel (El Salvador, Honduras y Guatemala) y su ampliación con el Gobierno mexicano con el que se ha conformado el TRICAMEX.

La vicecanciller salvadoreña, Liduvina Magarín y el Cónsul General de Dallas, José Mario Mejía, sostuvieron una reunión el Viernes de la semana pasada con líderes y empresarios de su país, con el fin de anunciar la estrategia de los “Enlaces Comunitarios” que se harán mediante la creación de Distritos Consulares de acuerdo a la población salvadoreña en las áreas del Norte de Texas.

La estrategia consiste en crear un mecanismo de comunicación que acerque el consulado a las comunidades para recepcionar información de cualquier hecho migratorio que afecte a un connacional y brindarle el amparo que las leyes y los tratados establecen para proteger los derechos fundamentales de las personas.

Para ello, se celebraran acuerdos con entidades de derechos humanos, con organizaciones e instituciones no gubernamentales que amparan derechos civiles, y con oficinas de abogados especializados en el tema migratorio, para asegurar una asistencia básica educativa e informativa.

Cabe mencionar que el Consulado General de El Salvador en Dallas ya está trabajando en ese aspecto educativo e informativo con varias entidades, como el mismo periódico El Hispano News que publica semanalmente una pedagogía migratoria, el abogado Paul Zoltan, muy reconocido por su labor exitosa defendiendo inmigrantes, Proyecto de Defensoría Laboral y Proyecto Inmigrante, la Institución Raíces, etc., todos ellos aliados en pro de la comunidad inmigrante salvadoreña.

El Cónsul José Mario Mejía anuncio que primero se trabajara en una especial capacitación para los “Enlaces Comunitarios” quienes atenderán los Distritos Consulares, ya que esas personas ayudaran más allá del tema migratorio; es decir, también informaran sobre otros temas consulares. Y lo primero será brindar una capacitación básica sobre orientación y marco legal.

El Cónsul Mejía Barrera agrego que con esas estrategias de la diplomacia salvadoreña se lograra el robustecimiento de las medidas impulsadas a través de la red de 17 consulados en Estados Unidos, así como el acercamiento con gobiernos locales, organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes, iglesias y expertos de otros temas.

Los Distritos Consulares que funcionarán a través de la red de enlaces comunitarios fortalecerán y complementarán las acciones que ya se realizan en los consulados existentes y brindaran protección y gestión humanitaria, así como la vinculación con la población salvadoreña.

INFORMACION GENERAL DEL CONSULADO DEL SALVADOR EN DALLAS

ACCIONES EN APOYO A SALVADOREÑOS RETORNADOS:

Programa Integral de Inserción para la Población Salvadoreña Retornada: iniciativa del Gobierno de El Salvador que pretende velar por la incorporación social, económica y cultural de este segmento poblacional, al garantizarle una atención integral:

• Ventanillas de Atención a Personas Retornadas (RREE con MIGOB)

• Reinserción Económica y Psicosocial de Personas Retornadas a El Salvador (RREE con CONAMYPE).

• Proyecto Piloto de Inserción Productiva de Migrantes Retornados (RREE con FISDL).

• Línea de crédito especial para retornados (con FOSOFAMILIA).

• Formación de retornados como marinos mercantes (con AMP).

En los 12 meses de labor en las Ventanillas de Atención, se han podido ya colocar o vincular a 2 mil 200 connacionales retornados.

Los connacionales que necesiten asesoría pueden:

• Ponerse en contacto con el consulado más cercano.

• Llamar a la línea gratuita en Estados Unidos: 1-888-30-111-30

• Llamar a la línea gratuita en México: 1-800-747-6117

• Enviar mensajes por WhatsApp al número (503) 7070-1071(Hora de El Salvador).

• También consultar las redes sociales y la página web de la Cancillería: www.rree.gob.sv.

arnoby@elhispanonews.com