Advierten que los migrantes se quedarán en México

La amenaza de la deportación masiva de migrantes en el Gobierno de Donald Trump hará que más jóvenes centroamericanos en tránsito por México decidan renunciar a ir a Estados Unidos y quedarse en el País, advirtió la activista Andrea González.

González, coordinadora del albergue Adolescentes en el Camino, que acoge por largas temporadas a jóvenes migrantes no acompañados, señaló que el Gobierno y las organizaciones civiles deben prepararse para dar apoyo a una creciente ola de centroamericanos que llegan a México para quedarse.

“Nosotros vimos el cambio desde que Trump ganó las elecciones: chicos que tenían la idea de llegar a Estados Unidos, ya con la incertidumbre de qué iba a pasar, empezaron a decidir quedarse”, relató en entrevista con medios nacionales.

“Porque la crisis en Centroamérica sigue y seguirá igual, es una ola de violencia impresionante, entonces ellos van a seguir saliendo (de sus países), pero se están encontrando, desde el momento en que Trump ganó las elecciones, con una situación que sienten que es muy complicada”.

González advirtió que el albergue que administra en la Ciudad de México, y que forma parte de la red Hermanos en el Camino, también tendrá que enfrentar el reto de dar acogida a los migrantes mexicanos que sean deportados de Estados Unidos por la administración Trump.

“No sabemos si entre la gente que empiece a regresar o que deporten también haya población adolescente mexicana que no tenga familia aquí. Si se necesita, los vamos a aceptar”, ofreció.

La defensora advirtió que, si bien su albergue recibe algunos apoyos económicos del Gobierno de la CDMX y de la sociedad civil, ya no serán suficientes para sortear el escenario donde convergen la migración centroamericana y las deportaciones de paisanos.

“De por sí nuestro trabajo es diferente a los albergues de tránsito, porque implica que los chicos vivan con nosotros, no es gente que llega dos días y sigue su camino, sino que viven tres o seis meses.

“Eso implica un montan de gastos, pero también un montan de esfuerzos interinstitucionales para que realmente puedan rehacer su vida: ir a la escuela, trabajar, salud”, expuso.

Reynaldo@elhispanonews.com