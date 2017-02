Aprovecha el turismo mexicano el talento de los repatriados

Share This With Friends:

MAZATLAN.- Javier Torres trabaja durante el verano en la industria atunera en Alaska. Los otros meses del año, regresa a este puerto mexicano a laborar en la industria turística. Este año a pesar de tener una visa de trabajo asegurada ha decidido quedarse aquí. El sentimiento antiinmigrante y las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, no lo motivan para regresar esas tierras.

“Aquí me va bien. No necesito andar sufriendo o exponerme a que algo me pase por allá. Aquí hay buen trabajo y mucho turismo”, comentó.

Y es que un reciente informe dice que el sector turismo está aprovechando al talento que está regresando a México, ya sea deportados o por decisión propia. Muchos de ellos, con habilidades en el sector turismo, restaurantes y hoteles, más su capacidad de hablar inglés, los hace el candidato perfecto para un país en donde su principal fuente de ingresos es la indutria turística.

En el país hay 9 millones de empleos vinculados al sector turístico, con un crecimiento anual de 2.6 por ciento, lo cual es el doble de la generación de puestos de trabajo en las manufacturas y el comercio.

Como el sector se encuentra en expansión, esta puede ser una buena oportunidad para atraer talento.

“Ellos tienen la gran habilidad de tener otro idioma, es una competencia importante que es muy útil en el sector turístico.

“Tienen una posibilidad de ser muy bien aprovechados, además de haber aprendido jardinería, son artesanos, que están siendo utilizados en los grandes hoteles, en los grandes desarrollos”, afirmó Enrique Solana, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo a la prensa nacional.

Julio César Castañeda, director de operaciones de la agencia de viajes Travelpidia aseguró que su empresa generará fuentes de empleos para aprovechar a los que tengan un mayor dominio del inglés.

El también presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Nacional, afirmó que la capacitación y empleos estarán encaminadas en las vertientes que permitan cubrir sus expectativas en áreas especificas como, ventas, atención a clientes y generación de negocios, entre otros rubros.

Por su parte, Pedro Borda, presidente de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, dijo que aún es incierto el número de personas que pueden retornar de EU, pero se están haciendo contactos con bolsas de trabajo para abrir espacios en diversas empresas.

Muchos críticos de Trump, han mencionado que México enfrentará otro peligro ante las altas tasas de deportación y el peligro que se reduzcan las remesas que reciben los mexicanos.

Para Roberto Zepeda Martínez, doctor en ciencias políticas y sociales con orientación en relaciones internacionales por la UNAM y la Universidad de Sheffield (Inglaterra), la revisión del TLCAN y la deportación de mexicanos son las principales amenazas que elevan la incertidumbre en este país.

El intercambio comercial ya se está resintiendo en las ciudades fronterizas entre EEUU y México. La depreciación del peso frente al dólar, el incremento al precio de las gasolinas y el diésel, las revisiones exhaustivas a turistas y la indignación por los amagos de Donald Trump contra México han alejado a habitantes de ciudades fronterizas de Coahuila, Sonora y Tamaulipas, de los comercios ubicados en localidades estadunidenses y, en algunos casos, mantienen a ese sector a punto del colapso.

Incluso, durante este fin de semana largo, por el día de asueto oficial con motivo del 5 de febrero, cuando se celebra la promulgación de la Constitución de 1917, la afluencia de vehículos por los puentes internacionales que comunican con el vecino país fue menor que en otras ocasiones.

Esto se debió en parte por las campañas en redes sociales para que los connacionales no ingresaran a Estados Unidos a fin de enviar un mensaje a Trump sobre el peso que tiene la comunidad mexicana en la economía de la región fronteriza y como muestra de que los paisanos tienen dignidad.

