Share This With Friends:

Dallas, Texas. William Shaw, un mexicano de corazón colombiano como el mismo lo pregona, afirma que para hacer empresa “lo menos importante es el dinero; es más importante tener amigos que plata”. El ejemplo es muy claro, ya que cuando me gradué y para empezar el negocio, vivía en la casa de mi mejor amigo, sin plata, mochileando, buscando inversionistas para sacar adelante este proyecto, agrego el CEO de VIVA COLOMBIA.

William Shaw, creador y presidente de la aerolínea Viva Colombia, quien mientras realizaba su tesis de grado de Maestría en Stanford University Graduate School of Business, vio la necesidad de ofrecer un nuevo servicio que permitiera a cualquier persona viajar a diferentes destinos de Colombia con tiquetes económicos y ofrecer otra opción en transporte aéreo.

Lleva viviendo en Colombia desde 1.998, aunque estuvo brevemente en Estados Unidos haciendo la Maestría, de donde nació la idea de formar la aerolínea de más bajo costo en tarifas en Colombia. La Universidad de Stanford lo que me dio fue la visión de poder crear un negocio, y conocer lo que se llama el “punto de dolor”, había dicho Shaw.

“El punto de dolor es cuando en el mercado, la gente necesita un producto y no lo puede comprar. Entonces encontramos un punto de dolor muy grande de lo que es viajar por Colombia durante los años 2.009, 2.010 y 2.011”, explico el Presidente de Viva Colombia.

Las tarifas bajas de Viva Colombia han sido muy bien recibidas desde su lanzamiento en el 2012. Según las cifras de Viva Colombia, opera actualmente más de 24 mil vuelos al año y con una flota de 10 aviones A320, transporta aproximadamente 3,8 millones de pasajeros al año en 29 rutas a 15 ciudades en 5 países y emplea más de 500 personas.

Sobre su entusiasmo por la aviación, William Shaw comenta: “todas las personas desde chiquitos, y aún de grandes, cuando oyen un avión, inmediatamente levantan la mirada al cielo, y puedo afirmar que instintivamente, muchos estamos apasionados por la aviación o por querer viajar en avión.

Tener en mente grandiosas ideas y buscar los mecanismos necesarios para llevarlas a cabo no siempre es una tarea fácil, por eso, quienes emprenden nuevos proyectos deben estar convencidos que este generará un impacto en la sociedad y que será todo un éxito.

“Yo creo que lo más complicado de hacer empresa en cualquier parte del mundo, es tener la convicción para hacerlo. Lo que menos debería de preocupar es el dinero”, asevero William Shaw. Y prosiguió: “Los fondos vienen siempre y cuando tengas una buena idea y un buen plan de negocios. Hay inversionistas profesionales que están buscando donde invertir. Tienes que tener un plan estratégico de cómo llegar a esos inversionistas y como lograr que esos fondos trabajen para ti”.

“Colombia es un país de crecimiento dinámico en América Latina y las tarifas bajas de Viva Colombia han sido benéficamente impactantes para todos. Podríamos quitarle sillas al avión y hacerlo más espacioso, es decir, que el espacio entre sillas sea mucho más amplio, pero implicaría subir el costo del tiquete y todos nuestros clientes nos dicen: No hagan eso, yo me aguanto viajar así”, explico William Shaw del porque apetecen a Viva Colombia.

Para el, lo que más lo satisface es ver como ya en Colombia se puede viajar a precios accesibles, permitiendo que más abuelitos puedan ver a sus nietos, que los novios que viven a distancia se puedan besar más seguido y que los negocios se puedan hacer en persona. Viva Colombia cambio el panorama de la aviación comercial en Colombia.

Y al final agrego: “Lo que más destaco de Viva Colombia es que cumplirá sólo 5 años de haber comenzado a operar, desde el 25 de Mayo de 2.012 y ya ha transportado más de 8 millones de personas. Mi sueño es poder ver a Viva Colombia crecer en toda Latinoamérica. Ya comenzamos en Colombia, nos estamos expandiendo a Perú y próximamente estaremos buscando otros países en donde crezca la marca”.

arnoby@elhispanonews.com