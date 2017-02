Elba García logra alivio migratorio para Dallas

Share This With Friends:

Dallas, Texas.- En la reunión semanal de este Martes 7 de Febrero, La Honorable Corte de Comisionados del Condado de Dallas, en votación mayoritaria (4-1), insto a los estadounidenses tejanos a preservar y respetar los más altos valores humanos de esta nación, aprobando la Resolución denominada “Welcoming Communities”, una resolución que le da la bienvenida a inmigrantes, refugiados y personas marginadas, en un gesto simbólico de apoyo a comunidades minoritarias y en muestra de respeto a la diversidad y pluralidad proclamada constitucionalmente por los Padres Fundadores de EE.UU.

La proposición fue presentada por la Comisionada por el Distrito 4, Dra. Elba García, en coherencia a lo que han sido sus convicciones y su compromiso de justicia social para con las diversas comunidades de inmigrantes y sus electores; y también, como una forma de transmitir un mensaje esperanzador para aquellas familias de inmigrantes que se sienten amenazadas en sus vidas, en sus hogares y en sus derechos adquiridos como miembros activos de la sociedad tejana-estadounidense, ante los cuestionables procederes del gobierno federal y estatal.

La proposición de la Comisionada Elba García de un alto contenido humanístico, fue aprobada con una amplísima mayoría, por cuatro votos contra uno, incluyendo el voto a favor del juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, tras una sesión en la que defensores de los inmigrantes colmaron la sala de reuniones de la Junta de Comisionados del Condado, habiéndose quedado afuera del recinto decenas de asistentes, que se tuvieron que conformarse con escuchar en los monitores de televisión.

El único voto en contra fue el del Comisionado Republicano Mike Cantrell, quien no sustento su voto con argumentos fehacientes. Al Comisionado Cantrell, valdría la pena compartirle la filosofía del Juez Federal Republicano, James Robart, que neutralizo la arbitrariedad migratoria del nuevo Presidente de EE.UU.: “Lo más importante es mostrar a aquellos con quien la ley ha sido injusta que el sistema existe para su beneficio y que la tarea de la justicia es dar una nueva oportunidad a quienes han sufrido daño”.

La fuerza vinculante de la Resolución “Welcoming Communities” es ética y moral, ya que la solidaridad no solo es un valor; también es un derecho y además es un principio rector sustentado en la norma constitucional. La Resolución pide respetuosamente a las agencias de la ley locales que cesen las “colaboraciones no esenciales con ICE” y que respeten, protejan y sirvan a todos los residentes del Condado de Dallas, ya sean ciudadanos o residentes legales o residentes sin estadía legal, pues todos son considerados parte integral de la comunidad.

En tono muy seguro y convincente, la Comisionada Elba García, resalto que un 34% de los inmigrantes sin estatus legal que viven en el condado son dueños de sus casas y dueños de exitosos negocios; y que en el 2010, a nivel estatal, esos propietarios de vivienda sin estatus legal le pagaron más de 100 millones de dólares en impuestos al Estado de Texas

Para la Corte de Comisionados del Condado de Dallas, la defensa del ser humano es lo primero, pues los derechos humanos de todas las comunidades étnicas del Condado, no se deben pedir, ni mendigar, estos deben de ser exigidos en toda sociedad democrática. La razón de ser de una democracia no es la política, ha de ser los derechos fundamentales del ser humano, y estos deben ser defendidos por los políticos.

En un mundo cada vez más globalizado, es cada vez más notorio que un Estado que de forma sistemática o prolongada viole los derechos de las personas es un Estado precario, condenado a la inestabilidad y tendiente al Estado fallido. En cambio, la persona que siente que le respetan sus derechos más básicos, confía más en la institucionalidad y en sus representantes; y apostará y defenderá su Estado como ente máximo facilitador de la pacífica convivencia en sociedad.

La Resolución de “Comunidades Bienvenidas” emanada de la Corte de Comisionados del Condado de Dallas, es una medida necesaria y oportuna ante la intimidación y el pánico social creado inmisericordemente por el nuevo gobierno. Los inmigrantes sin un estatus legal, han sido considerados en esa Resolución como “Miembros Integrales de la Comunidad Tejana del Condado de Dallas”.

La medida normativa constituye una exhortación a todas las autoridades a humanizar los procedimientos policivos y migratorios, y a respetar el ordenamiento jurídico de manera tal que las autoridades federales, que son las que tienen la responsabilidad administrativa de aplicar la ley de inmigración, lo hagan dentro del marco del respeto y el acatamiento al debido proceso y a las garantías procesales para los derechos civiles como lo establece la Constitución de los Estados Unidos de América.

Según la autora de la propuesta, la Comisionada Elba García, “No es de nuestra competencia hacer el trabajo del gobierno federal”, y agrego “Que los oficiales de la Policía le han manifestado que desean forjar más confianza con los inmigrantes y no deportarlos”.

Para la Doctora Elba García, la diversidad es la fuerza laboral más grande y más determinante para el bienestar de todo EE.UU.; y como líder exitosa que siempre ha sido, nos dijo con sapiencia política: “Habrán mas elecciones, y lo que debemos es prepararnos mejor para que nuestra fuerza, nuestro compromiso y nuestro amor por esta gran Nación, se haga sentir con nuevos hispano estadounidenses”.

arnoby@elhispanonews.com