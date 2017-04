Share This With Friends:

Dallas, Texas. Ante la incertidumbre causada por los procederes arbitrarios de algunos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), es preciso elaborar un plan para cuidar de su familia. Si tiene hijos o familiares mayores de edad, haga los preparativos necesarios para que un familiar o amigo se haga cargo de ellos en caso de su detención. Tenga consigo en todo momento los números telefónicos de este familiar o amigo y asegúrese que otros estén al tanto de su plan. Designe a personas de confianza para tomar decisiones en su lugar en caso de su detención.

Plan de Inmigrantes para la Seguridad de Jóvenes y Niños

(Este documento es un recurso colectivo para la comunidad; **ESTO NO ES CONSEJO LEGAL**)

LCYC (Consejo Legal para Jóvenes y Niños, por sus siglas en inglés) colaboró con la Asociación Estudiantil Latina de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington (UW LLSA), y con Katherine Brennan, egresada de la Facultad de Derecho de UW, para crear este recurso legal colectivo para la comunidad.

El Proyecto Pro Justicia del Northwest (NJP por sus siglas en inglés), y la Asociación Estudiantil Latina de la Facultad de Derecho de Seattle University (SU LLSA) también contribuyeron con tiempo y recursos.

LCYC agradece la colaboración de profesionales y estudiantes para cumplir con una necesidad inmediata en la comunidad. La información a continuación se reunió para ayudar a familias que están enfrentando una posible detención o deportación de padres con hijo/as (hijo/as que tengan o no estado de ciudadanía).

Las familias quienes se enfrentan una posible detención o deportación de padres con hijo/as (hijo/as que tengan ciudadanía o residencia, y los que no) deberían prepararse ahora y obtener los siguientes documentos de inmediato:

• Los datos de los contactos de emergencia indicados en el registro escolar de el/la niño/a

• El historial de inmunización de el/la niño/a

• La intención de los padres para el cuidado del niño menor

• Acuerdo Temporal de Consentimiento Paterno

• El acta de nacimiento del niño/a (que sea de los EEUU o de otro país)

• La tarjeta de seguro social del niño/a

• El pasaporte de el/la niño/a

Cuidado del Niño Menor de Edad

Este no es consejo legal, pero sí pretende ayudar a familias que puedan estar en una situación en la que sean detenidos y/o deportados y sus hijos puedan estar en riesgo. Los padres querrán que alguien tenga el poder legal de cuidar y/o tomar decisiones para su hijo/a durante este tiempo.

Los documentos en este paquete no otorgan a nadie la custodia legal de el/la hijo/a; esta solo puede lograrse a través de una orden judicial. Los padres y los responsables del cuidado de el/la hijo/a deben consultar con un abogado de Derecho de Familia para poder establecer la custodia legal.

Este documento sólo pretende ayudar a los padres a que comiencen a pensar en este proceso y explicar sus deseos en cuanto al cuidado de su(s) hijo/a(s). Además, este documento puede ser utilizado para ayudar a los padres a obtener documentos educacionales o médicos que puedan ayudar a sus hijo/as.

Los padres deben escoger a alguien que pueda cuidar a su hijo/a en caso de una emergencia / detención / deportación. Esta persona debería ser designada como el contacto de emergencia en el formulario de información estudiantil de emergencia, y autorización de la escuela en caso de que no se puede localizar a los padres para venir a recoger a el/la niño/a.

Pida una copia de este formulario en la oficina de la administración de la escuela y llénela, actualizando los datos que correspondan a la persona indicada para el cuidado de su hijo/a. Esta persona debería ser documentada, e idealmente debería ser un familiar (si no es un familiar, el proceso se vuelve más complicado). Este detalle es muy importante.

Si el contacto de emergencia puede recoger al niño/a, la escuela puede evitar llamar a la policía si no le recogen a el/la niño/a. Sin embargo, aunque esto puede ser una ayuda de manera temporal, se debe consultar con un abogado de derecho familiar para realizar un cambio de custodia legal.

Otro tema que quizá ayude, es hacer una verificación de antecedentes del futuro responsable del cuidado de su hijo/a. Los padres deberían hablar con esta persona los deseos de ellos y asegurarse de que los futuros responsables del cuidado de su hijo/a, entiendan lo que tendrán que hacer. Los padres y los responsables deberían consultar con un abogado de derecho familiar para recibir estos consejos.

La Intención de Padres para el Cuidado de el/la Hijo/a Menor de Edad

Y el Acuerdo Temporal de Consentimiento Paterno

Puede ser de ayuda la creación de la Intención de Padres para el Cuidado de el/la Hijo/a Menor de Edad y el Acuerdo Temporal de Consentimiento Paterno, los cuales pueden otorgar derechos legales (médicos, educativos, y los relacionados con la decisión de viajar) temporales al responsable del cuidado de su hijo/a, si es que su hijo/a llegase a ser entregado al cuidado de esta persona.

Esto no garantiza que se entregue a el/la niño/a con la persona indicada para su cuidado. Debería consultarse un abogado de Derecho Familiar para poder realizar el proceso de poner al su hijo/a en la custodia legal de alguien aparte de los padres.

En cuanto hayan sido completados y notariados la Intención de Padres para el Cuidado de el/la Hijo/a Menor de Edad y el Acuerdo Temporal de Consentimiento Paterno (aunque estos documentos dicen que no tienen que ser notariados, deberían ser firmados y sellados ante un notario público), usted debe dar una copia a la persona responsable para el cuidado de su hijo/a, guardar una copia para su propia referencia, y poner una copia (idealmente que sea doblada y dentro de una pequeña bolsa de plástico) en la mochila de su hijo/a.

A su hijo/a, explique que, en caso de una emergencia, él/ella debe enseñar este documento a las autoridades, a su maestro, o a quién hable con él/ella acerca de llevarle a otra casa. Los padres deberían completar una Intención de Padres para el Cuidado de el/la Niño/a Menor de Edad y el Acuerdo Temporal de Consentimiento Paterno.

Cada hijo debería tener una versión propia de los dos documentos. Dé las copias originales a la persona responsable para el cuidado de su hijo/a, guarde una copia para sí mismo/a, y ponga una copia (idealmente que esté doblada y guardado en una bolsa de plástico) dentro de la mochila de su hijo/a.

De ser posible usted también debería tener una copia electrónica de estos documentos. NO ponga este documento en su teléfono celular. A su hijo/a avísele que, en el caso de una emergencia, él/ella debería enseñar estos papeles a las autoridades, al maestro, o a quién esté hablando con el/la niño/a acerca de llevarle a él/ella a otra casa.

Se espera que las autoridades respeten los deseos de los padres y que entreguen al niño con ese familiar que usted escogió como el responsable para el cuidado de su hijo/a. Sin embargo, no existe ninguna garantía y es posible que se involucre al Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS). Suponiendo que la persona responsable para el cuidado de su hijo/a se entere que esto ha ocurrido, esta persona responsable debe contactar a un abogado.

Datos del Contacto de Emergencia para la Escuela/Guardería

Cada escuela tiene una hoja con la información del contacto de emergencia. También puede tener una lista de personas autorizadas para visitar y/o recoger a su hijo/a. Pida estos documentos en la oficina de la administración de la escuela de su hijo/a. Estos documentos deberían ser actualizados para incluir a un responsable para el cuidado de su hijo/a, quien recogerá y cuidará a su hijo/a en caso de una emergencia/detención/deportación.

Esta persona debería tener documentos e idealmente será un familiar (si esta persona no es un pariente, se vuelve muy complicado el proceso por el cual esta persona tendría que pasar para intentar conseguir la custodia legal). Esta persona también debería ser nombrada en el Acuerdo Temporal de Consentimiento Paterno. Asegúrese de avisar a la persona encargada del cuidado de su(s) hijo(s) que usted lo ha nombrado como su contacto de emergencia. Este detalle es muy importante. Si el contacto de emergencia puede recoger a el/la niño/a, la escuela o la guardería puede evitar llamar a la policía como se suele hacer cuando a el/la niño/a no lo recogen. Sin embargo, aunque esto puede ayudar de manera temporal, debería consultarse un abogado de Derecho Familiar.

EJEMPLOS DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN

Intención de los Padres para el Cuidado de el/la Niño/a Menor de Edad

Yo/nosotros, __________________________ y _________________________ soy/somos el/los (madre) (padre) padre(s) o tutor(es) legal(es) de, _____________________________ (nombre del hijo), nacido/a ______________. (MM/DD/AAAA)

Es mi/nuestra intención que, si un padre es detenido o deportado, el otro padre tendrá la custodia legal de nuestro/a hijo/a. Si ningún padre está disponible o si el niño solo tiene un padre y ningún padre está disponible, es la intención de el/los padre(s) que: _____ el/la niño/a permanezca bajo la custodia legal de ________________________________, quien está nombrado en el Acuerdo Temporal de Consentimiento Paterno. _____ el/la niño/a se reúna conmigo dondequiera que yo esté (incluso en mi país de origen).

Si uno de los padres no está disponible para firmar favor de explicar en el espacio a continuación:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Datos para contactar al tutor legal y/o para contactarme a mí:

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (Este formulario no tiene que ser notariado para ser válido).

SUSCRITO Y JURADO ante mí este ____ día del mes de _____________ del 2017.

NOTARIO PUBLICO dentro y para el Estado de Texas, que radica en____________________________

Fecha en que se caduca mi comisión: __________________________________________________________

Por ________________________________________________________________

Firma del Notario

ACUERDAN:

Padre/Tutor del Nino Menor____________________________ Fecha:

Padre/Tutor Legal del Niño Menor ____________________________ Fecha:

Acuerdo Temporal de Consentimiento Paterno

1. Yo soy/Nosotros somos padre(s) de [nombre del niño/a], nacido el _______________ [fecha de nacimiento]. Yo tengo/Nosotros tenemos al menos 18 años de edad.

2. Por la presente doy/damos consentimiento y autorización para que [nombre del niño/a] permanezca en el cuidado residencial de __________________________________________ [nombre del responsable del cuidado del niño y su relación al niño] quien vive en [calle, ciudad, estado]. El número de teléfono del cuidador es: _______________________.

3. Por la presente yo autorizo/nosotros autorizamos a este cuidador a que esté a cargo del cuidado y el control del niño/a, que tome decisiones para el cuidado de la salud del niño/a, que tenga la autoridad de obtener y proveer todo cuidado necesario, incluso cuidado médico y dental rutinario y/o urgente, evaluaciones y tratamiento, y que se encargue de acomodar todo para el cuidado y la educación de el/la niño/a mientras esté en su cuidado, con las restricciones a continuación: .

Yo autorizo/Nosotros autorizamos a él/los encargado(s) anterior(es) a que tome(n) decisiones en cuanto a todo asunto relacionado con el niño/a [por ejemplo: decisiones religiosas, decisiones en cuanto a la vida social de el/la niño/a, decisiones acerca de las actividades escolares de el/la niño/a, y decisiones relacionadas con el cuidado personal (cortes de pelo y peinados, perforaciones, y etc.)] con las siguientes restricciones: ________________________________________________________________

4. Yo autorizo/Nosotros autorizamos al encargado a que lleve a el/la niño/a de viaje afuera del estado con las restricciones a continuación:

________________________________________________________________

5. Este acuerdo es vigente hasta _____________________ [indique una fecha limite o ponga “indeterminadamente”], a menos que se revoca antes de que se caduca. Cualquier padre puede revocar su este consentimiento y terminar este acuerdo en cualquier momento a entregar al encargado un aviso firmado en escrito, con al menos una semana de anticipación.

6. (El siguiente párrafo aplica solamente si un sólo padre está disponible para dar consentimiento) [ ] Yo soy el único tutor legal del niño. El otro padre no ha firmado este consentimiento porque____________________________ [explique si el otro padre se desconoce o es ausente].

7. Temas adicionales:

(Este formulario no tiene que ser notariado para ser válido).

SUSCRITO Y JURADO ante mí este ____ día del mes de _____________ del 2017.

NOTARIO PUBLICO dentro y para el Estado de Texas, que radica en _____________________

Fecha en que se caduca mi comisión: ____________________________________________________

Por ______________________________________________________________________________

Firma del Notario

ACUERDAN:

Padre/Tutor Legal del Niño Menor ____________________________ Fecha: _______________

Padre/Tutor Legal del Niño Menor ____________________________ Fecha: _______________

arnoby@elhispanonews.com