Cómo evitar las complicaciones de la diabetes

Si usted tiene diabetes, es importante conocer todas las complicaciones que pueden surgir si no mantiene su nivel de azúcar en la sangre bajo control. La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos de su cuerpo, lo cual afecta los ojos, riñones, nervios, corazón, cerebro y piernas.

Saber cuándo hay un problema con su cuerpo es el primer paso para solucionarlo. Hay cosas que puede hacer para disminuir las posibilidades de tener problemas en los riñones, ojos, corazón, nervios y cerebro.

• Revise sus pies a diario para comprobar que no tenga cortes, úlceras, ampollas y heridas

• Haga ejercicios ligeros como caminar durante 30 minutos la mayoría de los días de la semana

• Mantenga una dieta saludable llena de verduras, leche baja en grasa y carnes que no están fritas

• Tome sus medicamentos para la diabetes y revise su nivel de azúcar en la sangre, según lo indicado por el médico

• Revise su hemoglobina A1c de acuerdo con la recomendación de su proveedor de atención médica

• Conozca su lectura de la presión arterial cada vez que vaya a ver a su proveedor de atención médica para saber si es demasiado alta o muy baja

• En su examen anual, revise su colesterol y los riñones

• Hágase revisar los ojos una vez al año

• Vaya al dentista para un cheque regular dos veces al año

• Deje de fumar

Hable con su proveedor de atención médica para establecer metas con respecto a números importantes como la hemoglobina A1c, la presión arterial y el colesterol. Si sus números son más altos que el objetivo, el riesgo de tener problemas de salud adicionales es mayor. Trabaje con su proveedor de atención médica para bajar sus números y alcanzar su meta. Esto mantendrá su cuerpo sano.

Para obtener más información sobre la diabetes, visite http://www.parklandhospital.com/ladiabetes.