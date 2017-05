Se inició el programa “Save Texas History”

Share This With Friends:

Dallas, Texas. El Comisionado de Tierras del Estado de Texas, George Prescott Bush, anunció hoy el inicio de la segunda campaña anual de recaudación de fondos del programa “Save Texas History” para ayudar a crear conciencia y fondos para la conservación de documentos históricos. A lo largo del mes de mayo, las personas que donen $ 30 o más recibirán un kit de “Save Texas History”, incluyendo una camiseta de edición limitada con la frase “He salvado la historia de Texas”.

“Nuestra historia corre el riesgo de quedar perdida para siempre”, dijo el Comisionado Bush. “Esa historia nos muestra no sólo cómo llegamos aquí, sino que también nos da el conocimiento para entender lo que Texas significa. Si no preservamos los preciosos documentos históricos de Texas que enseñan la grandeza de hombres y mujeres logrando alturas extraordinarias, nuestro pasado se ignorará, y los tejanos merecen algo mejor que eso”.

Establecida en 1837, la Oficina General de Tierras de Texas alberga más de 35,5 millones de documentos y 45,000 mapas que datan del año 1561. Estos documentos trazan la historia de las tierras públicas de Texas. No se destinan ingresos generales de la Legislatura para la conservación de estos registros históricos. La conservación y promoción de estos tesoros de Texas depende únicamente de donaciones privadas, compras de mapas y patrocinio corporativo.

“Por favor, ayude a asegurar que la historia de Texas sea la prueba del tiempo”, dijo el Comisionado Bush. “Una contribución de $ 30 puede hacer un mundo de diferencia a un documento que necesita conservación”. Las donaciones al programa Save Texas History son deducibles de impuestos y se pueden hacer en SaveTexasHistory.org.

Acerca del programa Save Texas History

Creado en 2004, el programa Save Texas History es una iniciativa a nivel estatal para reunir apoyo público y fondos privados para la preservación y promoción de los mapas y documentos históricos que se encuentran en los Archivos de GLO (Oficina General de Tierras). Con los dos objetivos de preservación y educación, el programa Save Texas History busca conservar estos documentos para las generaciones futuras y educar a los tejanos sobre el rico patrimonio que se encuentra en estos importantes registros.

“La venta de reproducciones históricas de mapas de los Archivos de la Oficina de Tierra financia la conservación de mapas y documentos originales sin costo para los contribuyentes de Texas”, dijo el comisionado de Texas George P. Bush. “Todos los tejanos deben estar orgullosos de este programa eficiente. Comprar un mapa desde www.savetexashistory.org es tan fácil como comprar un libro en Amazon.com.

El Proyecto de Preservación Digital del Programa de Historia de Save Texas ha sido reconocido por la Comisión Histórica de Texas por su monumental esfuerzo por preservar digitalmente estos tesoros históricos. No se asigna dinero a la Legislatura para la conservación de mapas y documentos, y el 100 por ciento del dinero recaudado de la venta de reproducciones de mapas se destina a la conservación de los registros históricos de la Oficina General de Tierras.

Para obtener más información sobre el programa Save Texas History, visite SaveTexasHistory.org; y para buscar mapas, realizar pedidos o hacer una donación monetaria al Programa Save Texas History, visite http://www.savetexashistory.org o llame gratis a la Oficina General de Tierras de Texas al 1-800-998-4GLO.

Sobre George Prescott Bush

George Prescott Bush, es el hijo del ex candidato presidencial y ex gobernador de Florida, Jeb Bush, y sobrino del ex presidente George W. Bush, y se desempeña como el Comisionado de Tierras de Texas desde el 2015. Este cargo es la posición política más antigua de Texas, establecida en los tiempos de la República de Texas después de obtener la independencia de México en 1836; y en la actualidad, el Comisionado de Tierras es el responsable del manejo de miles de millones de dólares en bienes, inversiones y minerales propiedad del Estado de Texas.

George Prescott Bush es el primer político hispano miembro de la dinastía Bush, al ser hijo de la inmigrante mexicana naturalizada estadounidense Columba Garnica Mayo; y además, George Prescott Bush, ha prolongado la dinastía política de su familia que comenzó su bisabuelo Prescott Bush en 1952, cuando fue elegido al Senado federal.

La tradición siguió con su abuelo, el ex presidente George H.W. Bush, y continuó luego con su tío, el ex gobernador de Texas y también ex presidente George W. Bush, y su padre Jeb, ex gobernador de Florida y quien fuera precandidato a la Presidencia en las pasadas elecciones.

arnoby@elhispanonews.com