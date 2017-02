“Pueden entrar los que amen a nuestro país”, dice Presidente Trump

Share This With Friends:

MEXICO.- Estados Unidos necesita “programas fuertes” en relación al ingreso de inmigrantes y refugiados, dijo el presidente Donald Trump, en medio de una disputa judicial por el decreto mediante el cual ordenó suspender el programa de refugiados y la entrada al país de ciudadanos de naciones de mayoría musulmana.

Trump se comprometió a permitir el ingreso a Estados Unidos de aquellas personas “que deseen amar a nuestro país”, en declaraciones con las que buscó defender sus restricciones de inmigración y otorgamiento de refugio.

Durante su primera visita a la sede del Comando Central de Estados Unidos y ante líderes militares y soldados de la nación, Trump reafirmó su apoyo a la OTAN.

En su discurso hizo varias referencias a la seguridad nacional en momentos en que su gobierno libra una batalla judicial desatada tras su decreto por el que prohibió el ingreso a Estados Unidos de personas de siete países mayoritariamente musulmanas. No mencionó directamente el caso que maneja actualmente un tribunal federal de apelaciones después de que un tribunal inferior suspendió temporalmente la prohibición.

“Necesitamos programas fuertes” para que “las personas que nos quieran y deseen amar a nuestro país y que terminen amando a nuestro país se les permita entrar”, mientras aquellos que “quieren destruirnos y destruir a nuestro país” sean mantenidos fuera, agregó Trump.

“La libertad, la seguridad y la justicia prevalecerán”, agregó Trump. “Derrotaremos al terrorismo radical islámico y no permitiremos que se arraigue en nuestro país. No lo vamos a permitir”.

En sus comentarios, Trump se refirió a varias otras alianzas y recalcó: “apoyamos firmemente a la OTAN”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los medios de no informar sobre todos los atentados terroristas a sabiendas.

El presidente dijo que la milicia terrorista Estado Islámico (EI) estaba perpetrando un “genocidio” en todo el mundo.

“Ustedes vieron lo que sucedió en París y Niza. Pasa en todas partes en Europa. Se llegó a un punto en el que ya no se informa sobre ello.

Reynaldo@elhispanonews.com