Claman justicia por la muerte de la niña Sherin Mathews

Dallas, Texas. Este es el túnel de desagüe, ubicado en el lado suroeste de la esquina de la Bowser Road y la Spring Valley Road de la ciudad de Richardson, en donde fue hallada sin vida la niña Sherin Mathews en la mañana del Domingo 22 de Octubre, después de 15 días de una intensa búsqueda desplegada por la policía de Richardson, agentes especializados de las agencias federales y miembros de la comunidad, al parecer, lamentablemente engañados por los perpetradores del execrable crimen.

Ha causado indignación las mitoteras versiones del padre de la menor, Wesley Mathews, seriamente involucrado por lo que esta privado de la libertad, y confunde más aun el silencio de la madre de Sherin, pues las investigaciones no han contado con la debida colaboración que el caso amerita.

Según versiones del vecindario, como la de Juan López, el cuerpo de la niña fue puesto allí “muy recientemente” puesto que durante la intensa búsqueda, ese lugar ya había sido inspeccionado rigurosamente por la policía con sus perros amaestrados. Inclusive, habían practicado una experticia tirando una pelota de extremo a extremo, la cual traspaso el túnel sin presentar obstáculo alguno, lo que indicaba que en el túnel de desagüe no estaba el cuerpo de Sherin días antes.

Igualmente, un vecino que vive al lado del lugar, había comentado que en la madrugada del domingo, había oído voces que discutían que no hablaban en inglés; y fue precisamente otro vecino que paseaba a su perro por el lugar, quien en la mañana de ese domingo advirtió a la policía del hallazgo.

El repudio por tan macabrosos hechos ha llegado al contexto nacional y aun internacional. Y en la ciudad de Richardson, el lugar en donde se halló el cuerpo de Sherin Mathews de tres años de edad, se ha convertido en una romería incesante de gentes consternadas e indignadas de todas las etnias, quienes permanentemente, aun hasta en horas de la noche, están allí con ofrendas florales, oraciones y otras manifestaciones de amparo y sosiego para el alma de la sacrificada Sherin, quien había sido reportada tardía y falsamente como desaparecida por su padre Wesley Mathews, pues según reportes de la policía de Richardson, él ha cambiado su versión inicial sobre cómo fue que realmente desapareció a su hija.

La policía de Richardson, ha detenido a Wesley Mathews por la desaparición de su hija adoptiva después de que voluntariamente ofreciera una nueva versión de lo ocurrido a los investigadores. Mathews, de 37 años, ha sido acusado de herir a la niña, un delito en primer grado que puede castigarse con cadena perpetua; está en prisión bajo fianza de un millón de dólares, según ha informado Kevin Perlich, sargento de policía de Richardson, un suburbio de Dallas con 106.00 habitantes. La policía y los investigadores esperan el resultado de la autopsia para conocer las causas del fallecimiento de Sherin Mathews.

Tanto la policía de Richardson como la agencia federal FBI, están adelantando una rigurosa investigación sobre este indignante caso. El FBI también dio a conocer una lista de más de 40 artículos que fueron decomisados como parte de la investigación en la vivienda. Las autoridades habían practicado todo un operativo de escena del crimen en torno al lugar donde fue encontrado el cadáver el domingo por la mañana.

Según un relato recabado por el diario The Dallas Morning News, Wesley Mathews, cambiando su versión inicial de haber castigado a la niña dejándola afuera de la casa por no tomar un vaso con leche, ha confesado que estaba intentando obligar “físicamente” a la niña a beber leche en el garaje, de madrugada, cuando la menor se ahogó; empezó a toser y dejó de respirar, siempre según su relato; al considerarla muerta, se la llevó fuera de casa.

El matrimonio acudió a una audiencia judicial el pasado lunes para ver si podían recuperar la custodia de su hija biológica de cuatro años, que les fue retirada tras la desaparición de Sherin. El juez pospuso la audiencia hasta noviembre para dar tiempo a la pareja de buscarse un abogado. La policía considera que Sini Mathews estaba dormida en el momento en el que la niña desapareció y no estaba al corriente de lo que su marido estaba supuestamente haciendo.

Los siniestros y enigmaticos hechos que rodearon la desaparición y muerte de Sherin Mathews, presentan caracteres que revelan una mayor culpabilidad y perversidad del responsable o responsables del crimen, por la manera fría y calculada con que han manejado las diversas escenas del crimen; y por el ensañamiento, dada la crueldad con que procedió o procedieron contra un ser totalmente indefenso como la niña Sherin quien solo tenía 3 años de edad.

Se suman a esos agravantes del delito, la nocturnidad de los hechos, el empleo de acciones fraudulentas y engañosas hacia las autoridades, y el haber ejecutado los hechos con desprecio a la persona de la criatura indefensa en su propia morada; por eso, lo que se percibe en el clamor ciudadano que visita el lugar en donde finalmente fue encontrada Sherin, es que la justicia debe ser implacable con los autores, cómplices y encubridores de los hechos que prendieron la indignación en el tranquilo vecindario de Richardson, Texas.

