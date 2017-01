LeBrom James, diseñado para ser grande

Share This With Friends:

Dallas, Texas. La ciudad tendrá entre sus ilustres visitantes a la figura rutilante de la NBA, LeBron Raymone James, en un partido que enfrentará al equipo de los Mavericks a finales de Enero en el America Airlines Center.

En el 2016, se convirtió en leyenda tras una espectacular remontada del resultado en las finales ante Golden State Warriors. Los Cleveland Cavaliers ganaron el primer anillo de su historia al ganar la serie 4-3, volviendo a aupar a James hasta lo más alto de la liga, siendo nombrado MVP de las finales.

Dos noches antes de que comenzara 1985, LeBron James nació en Akron, Ohio. No nació precisamente en cuna de plata, el 30 de diciembre de 1984, creciendo sin padre. La única figura dominante de su familia era, y aún lo es, su madre Gloria. De niño, LeBron y Gloria siempre estaban mudándose debido a problemas financieros.

Era frecuente que Gloria, que se convirtió en madre a los 16, dejara a su pequeño hijo con otras familias. Admitió que de niño LeBron vio cosas que ningún niño debiera ver. Cuando los padres y abuelos de Gloria murieron, Lebron y su madre no tenían ningún lugar a donde ir. Pero había gente que los ayudaba. Gloria y LeBron conocieron a la familia Walker en West Akron, Ohio, y cada día de Acción de Gracias, aún hoy, cuando el dinero no es un problema, James y su madre pasaban el día con ellos.

Después de todo, los Walker ayudaron a un Lebron de quinto grado en el momento en que más lo necesitaba. La convivencia con esta familia fue fundamental en la transición de Lebron de niño a adolescente.

El día que cambió la vida de LeBron James para siempre fue en el otoño de 1994. Una tarde, Frank Walker, el patriarca de la familia, puso una pelota de basquetbol en las manos del niño que en ese momento tenía 9 años de edad.

Walker pasó mucho tiempo enseñándole al joven sobre este juego en los siguientes tres años. El segundo paso en el entrenamiento de James vino cuando conoció a Dru Joyce II, que entrenó al joven en el campeonato nacional amateur a los 14 años. Joyce II se convirtió en el mentor de James, y en su entrenador desde entonces.

Dru Joyce II y los Walker le recalcaron a Lebron la importancia de terminar su educación, y lo mantuvieron lejos de todo el glamour durante sus años en St. Vicent-St. Mary High School.

James se mantiene cerca de todos aquellos que lo ayudaron a llegar a la cima: los Walker, Joyce II, Lee y Debar Cotton, su ex-compañero de equipo Maverick Carter. “Tengo este círculo íntimo, lo he tenido por años. Y si no has estado en este círculo desde el Primer Día, nunca lo estarás”, comento en una entrevista.

Este artículo no lo público con la finalidad de hacer la función de experto analista en Basquetbol, ni algo parecido, lo público desde el punto de vista humano, social y del fenómeno que ha provocado que un jugador con tanto talento, records demostrados y el mejor producto mercadeable de la NBA sea actualmente el más odiado de todo el deporte, con fanáticos que más que seguir un equipo atacan sin medidas ni clemencia a este atleta.

En un deporte de la naturaleza de la NBA, actitudes como la de LeBron James son las que lo convierten en el mejor producto para mercadear este deporte, la atención que genera tanto de aquellos que le aman como de aquellos que lo odian, lo posicionan como la marca para identificar ese deporte y generar ese nivel aguerrido de expectativas en todos los escenarios donde se ve involucrado este jugador. Al hacer un análisis simple y ver la posibilidad de que esta pasada final se hubiera dado sin él, no hubiera alcanzado ni la mitad del impacto que generó con su participación.

Sin temor a equivocarme puedo asegurarles que la marca LeBron James es actualmente la cara de la NBA y la figura a mercadear para que más personas ya sean por odio o por amor sigan cada paso de este gran atleta, a quien su nivel aguerrido y competitivo lo han llevado a los más altos niveles de la consagración para un deportista de alto rendimiento.

Cortesia: OSMAN LOPEZ Vice-president North Texas Hispanic Federation