Un fracaso increíble que no califique USA a Rusia 2018: Bornstein

MEXICO.- Después de haber vestido por última vez la playera de la selección de Estados Unidos en la Copa Oro 2011, Jonathan Rey Bornstein, reconoció que extraña jugar con el equipo de “Las Barras y las Estrellas”, calificó como “buena” la llegada de Bruce Arena a la dirección técnica y consideró que con él puede tener más oportunidad de ser convocado.

El defensa de los Gallos Blancos de Querétaro del futbol mexicano, espera que Estados Unidos rompa la historia y califique a la Copa Mundial de Rusia 2018, sostuvo que no hacerlo sería un “fracaso increíble”, y aseguró que están obligados a ganar los dos próximos compromisos del Hexagonal de la Concacaf, ante Honduras y Panamá. Y aunque hijo de madre mexicana sostuvo que cuando se enfrentan las USA y el Tri, le va a la selección del país donde nació, “mi corazón es de Estados Unidos”.

¿Trabajando fuerte con Querétaro para tener la posibilidad de regresar con la selección de Estados Unidos?

“Si claro es mi sueño regresar a la selección. Yo creo que cada jugador en su carrera quiere jugar en la selección, me ha tocado jugar varias veces con ellos, pero en los últimos años no, y creo que con consistencia aquí en Querétaro los dos últimos años he estado esperando una llamada en la selección una vez más y voy a seguir haciendo mi trabajo con el club, y esperando esta llamada, ojalá que con el cambio de técnico, él me conoce más que lo Klinsmann me conocía, entonces ojalá me dé oportunidad otra vez”, aseguró en un español casi perfecto.

¿Apenas se dio una convocatoria con jugadores de la MLS para enfrentar a Serbia y no fuiste llamado?

“No, me ha tocado convocatorias siempre en enero que hacen la selección, varias veces cuando yo jugué en la MLS. Es una convocatoria de jugadores que están preparando su temporada para MLS o que están jugando en Escandinavia, porque no están participando en torneo. Tienen sus vacaciones y es muy buena oportunidad para la liga que va a empezar para la MLS en marzo, yo no estoy desesperado ni nada, yo no pensé que iba a ser llamado en este proceso, porque en enero siempre es así, y me ha tocado antes, pero sabía que no me iba a tocar esta vez”, aclaró.

¿Extrañas la selección?

“Claro que sí, siempre veo los partidos y digo, debo estar jugando ahí con mis compatriotas. Sí quiero regresar, es algo cien por ciento un sueño mío, si extraño jugar allá”, aceptó.

¿Crees que con la llegada de Bruce Arena la selección va a mejorar, es el máximo ganador en la MLS?

“Sí, también ha hecho buenas cosas con la selección. Yo creo que siempre ha tenido una buena perspectiva con la selección, yo creo que fue una decisión buena de la Federación, en estos tiempos, no quiero decir de crisis, pero que estaba medio complicado para calificar en los primeros partidos de la eliminatoria, tenían que hacer algo que fue cómodo, Bruce Arena sabe del sistema, sabe de los jugadores, yo creo que fue una buena decisión de parte de Estados Unidos”, consideró.

¿Con Bruce Arena la selección cambiarán las cosas?

“Siempre es difícil decir, él no ha tenido ninguna oportunidad para demostrar cómo va a ser el equipo de él, yo creo que con estos dos partidos que tenemos amistosos en enero -ante Serbia-, y uno en febrero también, creo que contra Jamaica, vamos a ver cómo está el equipo, por lo menos una idea de cómo va a jugar el equipo, tal vez van a estar los mismos jugadores, porque como dices son todos de la MLS, pero vamos a ver por lo menos un estilo dinámico del equipo y más que nada cómo entrena la selección todo el mes”, añadió.

La historia marca que la selección que ha perdido los dos primeros partidos en la eliminatoria de la Concacaf no ha calificado al campeonato mundial ¿Crees que Estados Unidos cambiará la historia?

“Pues ojalá que cambie, porque siempre debe estar en un mundial por lo menos Estados Unidos, México, después tienes el tercero, Costa Rica, Honduras. En la historia han sido los fuertes de la Concacaf, espero que no pase que perdimos los primeros partidos y no califiquemos, porque sería un fracaso increíble para la selección de Estados Unidos”, señaló.

¿Ves a la selección de Estados Unidos en la Copa Mundial de Rusia?

“Sí, yo creo que sí, ya vamos a mejorar cosas, vamos a ver en marzo a ver cómo salimos de los dos partidos de eliminatoria, ojalá que estemos en un mejor lugar del que nos encontramos ahorita”, afirmó.

¿Están obligados a ganar a Honduras y Panamá para mantener las posibilidades de calificar?

“Yo creo que sí es obligado a ganar, tenemos que sumar puntos. No podemos perder ni un punto, nada en casa, y tenemos que rescatar puntos de visitante, porque así vamos a sobrepasar a los otros equipos que han hecho buen inicio de la eliminatoria de la Concacaf, la única manera que pasamos a ellos es ganando, entonces tenemos que ganar”, advirtió.

¿Cuándo juega Estados Unidos contra México a quién le vas?

“Pues a Estados Unidos. Ahora ya conozco a muchos jugadores de la selección de México, he jugado contra ellos, con ellos, pero mi corazón ya es de Estados Unidos, nací allá, crecí toda mi vida allá, no aprendí español hasta los 26 años, yo siempre me pensaba como americano, ahora un poco más mexicano que antes, pero si le voy a la selección de Estados Unidos”, finalizó Bornstein, hijo de madre mexicana.

* Diego Hernández es un periodista mexicano con más de 30 años de experiencia en los medios deportivos radicado en Veracruz, México. Es autor del libro “Los 10 Grandes del Futbol Veracruzano”.

E-mail: diegohdeztejeda@yahoo.com

Twitter: @oncetitular