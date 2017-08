Vende Carlos Slim 10 mdd en acciones del NYT

Share This With Friends:

Mexico.- Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, vendió poco más 10 millones de dólares en acciones que poseía en The New York Times, según un informe presentado a la Comisión de Valores de Estados Unidos.

La operación se dio el viernes pasado, un día después de que el diario reportara ganancias en el segundo trimestre.

El grupo de Slim vendió 521 mil 500 acciones, una pequeña fracción de su participación total en el diario.

De acuerdo con el documento, 500 mil títulos fueron vendidos en 19.2589 dólares cada uno, y los restantes 21 mil 500 en 19.4857 dólares por acción.

El precio de las acciones de The New York Times ha aumentado alrededor de 50 por ciento en el ˙último año.

A principios de 2015, Slim duplicó su participación en The New York Times, a casi 17 por ciento, convirtiéndose en el mayor accionista de la empresa.

Slim poseía cerca de 28 millones de acciones en total antes de la venta del martes, de las cuales cerca de 9 millones pertenecen a Grupo Financiero Inbursa. La participación directa de Slim en The New York Times vale actualmente unos 370 millones de dólares.

El 27 de julio, The New York Times reportó una utilidad neta del segundo trimestre de 15.6 millones de dólares.

Reynaldo@elhispanonews.com