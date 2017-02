Ford Expedition redefine los SUVs de tamaño con una tecnología interior adaptable e inteligente

Share This With Friends:

El totalmente nuevo Ford Expedition – El Expedition más inteligente, más capaz y más adaptable jamás – ofrece a las familias espacio generoso, conectividad y nueva tecnología inteligente para sus próximas aventuras. Un nuevo y más potente motor EcoBoost de 3.5 litros y transmisión automática de 10 velocidades exclusiva de clase se espera que entreguen la mejor capacidad de remolque de cualquier SUV de tamaño completo.

DALLAS, – Para las familias activas de hoy, Ford presenta el totalmente nuevo Expedition – el Expedition más inteligente, más capaz y más adaptable de todos los tiempos – con tecnología para mantener a cada pasajero conectado, más potencia para los conductores y la capacidad de remolque más esperada que cualquier otro SUV de tamaño completo.

El totalmente nuevo Expedition hace su debut con una asistencia de los Dallas Cowboys en Texas – el mercado de SUV de tamaño completo más vendido en Estados Unidos.

El Expedition Más Adaptable Jamás

El totalmente nuevo Expedition tiene un interior espacioso y flexible. Con asientos para hasta ocho personas y su equipo, este SUV de tamaño completo hace que las aventuras de la familia moderna sean más cómodas durante viajes cortos y largos por igual.

El totalmente nuevo Expedition es la primer utilitario de tamaño completo que cuenta con un asiento deslizante de segunda fila con funcionalidad de punta y deslizable, lo que facilita el acceso a la tercera fila sin necesidad de retirar primero un asiento de seguridad para niños. Una vez en la tercera fila, incluso los pasajeros adultos apreciarán más el espacio para las piernas y los asientos reclinables.

El totalmente nuevo Ford Expedition es presentado hoy en The Ford Center at The Star con Stephen Jones, director principal de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Dallas Cowboys.

El otoño pasado, Ford y los Dallas Cowboys sorprendieron a los bomberos locales de la Estación 43 renovando su estación. Ford ahora está trabajando con los Cowboys y la estación de bomberos para sorprender a un primer respondedor de urgencias local con un totalmente nuevo Expedition para continuar su imparable nivel de servicio y proporcionar nuevas aventuras familiares.

El nuevo Expedition está disponible en las series XLT, Limited y Platinum. Además, una versión XL estará disponible para los clientes de flota, desde la aplicación de la ley a los servicios de emergencia. El totalmente nuevo Expedition es parte del plan de Ford para crecer su liderazgo en SUVs con cinco SUV nuevos llegando a su alineación Norteamericana del vehículo en los próximos cuatro años. El totalmente nuevo Expedition llega este otoño y se fabrica en la Planta de Camiones de Kentucky en Louisville, Kentucky .

Nuevas Funciones

• Carga inalámbrica; Expedition es el primer vehículo de Ford que cuenta con este sistema, que permite a los clientes colocar dispositivos móviles compatibles en una plataforma de carga integrada que se encuentra convenientemente en la consola central delantera

• WiFi hotspot que admite hasta 10 dispositivos a la vez, hasta 50 pies del vehículo

• Sistema de Entretenimiento para los Asientos Traseros con Reposacabezas Dobles que proporciona una experiencia de vídeo de próxima generación que permite a los pasajeros ver su programación de cable doméstico en cualquiera de las dos pantallas de video o dispositivos portátiles

• SYNC® 3, con capacidad de ambos Apple CarPlay™ y Android Auto™, que permite a los conductores mantenerse conectados cuando se mueven de un lado para otro

• SYNC Connect, que permite a los propietarios conectarse con el vehículo a distancia usando FordPass para arrancar, cerrar, abrir y localizar su vehículo desde cualquier lugar, mientras que proporciona el acceso a importante información de diagnóstico del vehículo

• Abastecimiento de corriente para pasajeros en cada fila con cuatro puntos de alimentación de 12 voltios, seis cargadores USB y una toma de corriente de 110 voltios que permite a los pasajeros cargar y conectarse con sus dispositivos

• Sistema de audio de alta calidad de 12 altavoces B&O PLAY perfeccionado por ingenieros acústicos para una experiencia de sonido en el vehículo que incluso los audiófilos apreciarán

• Gestión de Carga Mejorada con un estante ajustable detrás de la tercera fila, que permite a los clientes crear un espacio de almacenamiento personalizado para lo que estén transportando; incluso cuando está estacionado en una colina, la carga no rodará hacia fuera de la parte posterior del Expedition cuando la compuerta levadiza se abre

• Techo de Vista Panorámica disponible cubriendo dos filas, que los competidores no ofrecen .

