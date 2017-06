Share This With Friends:

Dallas, Texas. La Serie de Negocios de LATINA Style, Inc. regresa a Dallas el 16 de junio y se llevará a cabo en las oficinas corporativas de AT&T, 308 S. Akard, St, en Dallas, TX. Estos programas tienen como objetivo apoyar a las mujeres empresarias, creando redes con diferentes empresas, conectando gente y construyendo la base empresarial para el éxito de la mujer Latina.

La Serie de Negocios se deriva del compromiso de la compañía LATINA Style Inc. por reconocer los éxitos y logros de las empresarias Latinas. Más de 34,000 empresarias Latinas se han beneficiado de este programa de negocios desde que empezó en 1998, y más de 125 ciudades en el país has sido anfitrionas de este prestigioso programa.

Cada año 4 ciudades son seleccionadas en el país. Este año el programa se inicia en Dallas y continúa en Charlotte, NC, Chicago, IL y concluye en San Diego CA. El programa invita a empresarias Latinas a escuchar y aprender de las historias de éxito de dueños de compañías como Pinnacle Technical Resources Group, haciendo negocios con corporaciones globales como AT&T, Nationwide, Comerica Bank y otras.

El programa se inicia con una recepción de bienvenida la noche anterior. La conferencia en si abarcara dos secciones, una donde los participantes aprenderán a optimizar sus negocios con estrategias de mercadeo, como promoverse a sí mismos y sus negocios y la otra que tratara el empoderamiento de la mujer Latina a través de la tecnología y las redes sociales.“La serie de negocios de LATINA Style se presenta nuevamente en Dallas y es una gran oportunidad para mujeres empresarias que deseen actualizarse en tendencias empresariales y aprovechar las oportunidades para hacer crecer sus negocios. Es una invitación abierta para todas las mujeres emprendedoras que deseen iniciar su propio negocio o hacerlo crecer. Todas son bienvenidas,” dijo Lupita Colmenero, Vicepresidenta Ejecutiva de LATINA Style, Inc.

Para más información llame al 214-357-2186 y pregunte por Diana Martínez, o visite la página web www.latinastyle.com